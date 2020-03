Video/ Valencia Olimpia Milano (81-83 OT): highlights, Messina torna a sorridere!

Il video di Valencia Olimpia Milano ci racconta del successo occorso all’Ea7 ieri sera ma solo col risultato di 83-81 dopo i tempi supplementari, nella 28^ giornata dell’Eurolega di basket 2019-2020. In terra spagnola e senza pubblico a supporto, la formazione lombarda è però riuscita a mettere a segno la sua prima vittoria ai tempi supplementari e la dodicesima in totale nella competizione, volando dunque alla 12^ posizione della graduatoria e orami non troppo lontana alla top eight, che vale la fase finale della competizione. Venendo al match raccontiamo di una partita giocata sull’equilibrio fin dalle prime battute: il primo quarto vede l’Olimpia in vantaggio per 19-12 e all’intervallo la squadra di coach Messina rimane in vantaggio sul 36-28. E’ quindi dopo l‘intervallo lungo che il Valencia prova l’allungo: Milano però non si lascia troppo travolgere dalla rimonta avversaria, riuscendo sempre a rimanere in contatto. Alla sirena finale il risultato sul tabellone è di 65-65 dopo una partita davvero dura e impegnativa: con poche forze rimaste si va dunque ai supplementari. Anche nell’overtime però permane un forte equilibrio in campo, ma l’Ea7 pare essere più lucida e fredda in questo momenti concitati: alla fine è bastato Vlado Micov, protagonista alla sirena, per strappare una vittoria pesantissima per gli uomini di Messina.

IL TABELLINO

VALENCIA OLIMPIA MILANO 81-83 overtime (12-19, 16-17, 20-12, 17-17, 16-18)

Valencia Basket: Ndour 12, Abalde 21, Tobey 7, Vives, Sastre 3; Colom 8, Marinkovic 2, Labeyrie, Dubljevic 19, San Emeterio 9, Doornekamp. N.e.: Van Rossom. All.: Ponsarnau.

AX Armani Exchange Milano: Micov 13, Moraschini 6, Roll 11, Tarczewski 8, Sykes 5; Della Valle, Gudaitis 6, Rodriguez 16, Crawford 7, Brooks, Scola 11. N.e.: Biligha. All.: Messina.

VIDEO VALENCIA OLIMPIA MILANO, HIGHLIGHTS





