Video Valencia Torino (risultato finale 3-0) gol e highlights della partita valida come amichevole prestagionale 2025/2026. Doppietta di Javi Guerra!
VIDEO VALENCIA TORINO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Presso lo Stadio di Mestalla il Valencia annichilisce il Torino con un netto 3 a 0. Nel primo tempo gli spagnoli vanno subito all’attacco con Raba al 4′ e Rioja, che forza Israel alla parata in calcio d’angolo, all’11’. I padroni di casa continuano a spingere e trovano il varco giusto per spezzare l’equilibrio al 21′ per merito di Javi Guerra, bravo a dribblare i difensori avversari per poi insaccare la sfera.
I granata cominciano a farsi vedere in avanti intorno al 23′ con la chance non concretizzata da Adams che sbaglia pure al 25′. Nemmeno Vlasic batte l’estremo difensore casalingo al 27′ ed è piuttosto Rioja, complice un’incertezza di Coco, a farsi vedere in maniera efficace sul fronte opposto siglando la rete del raddoppio al 43′.
Nel secondo tempo gli ospiti italiani restano in inferiorità numerica dal 48′ per colpa dell’espulsione rimediata da Anjorin, colpevole di essersi preso due cartellini gialli, e sciupano un’occasione interessante al 51′ con Aboukhlal. Qualche instante più tardi fa il suo esordio col Toro il nuovo acquisto Giovanni Simeone, il quale non evita tuttavia il gol del tris definitivo che porta la firma di Javi Guerra, autore dunque di una doppietta personale, al 60′.
Nel finale mister Baroni inserisce in campo anche il capitano Duvan Zapata che ritrova il campo a seguito del lunghissimo stop durante il quale ha dovuto recuperare dall’infortunio patito lo scorso ottobre allo Stadio Meazza di Milano nella sfida giocata contro l’Inter. Il successo di questa sera consegna al Valencia il Trofeo Naranja mentre il Torino viene sconfitto nell’edizione 2025, la cinquantaduesima da quando è stato istituito.