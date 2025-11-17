Video Varese Cantù (risultato finale 91-82) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata della Lega A di basket 2025/2026.
VIDEO VARESE CANTù, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Palasport Lino Oldrini la Openjobmetis Varese ha la meglio sull’Acqua S.Bernardo Cantù aggiudicandosi il derby per 91 a 82. Nel primo tempo i biancoblu sembrano cominciare benissimo la partita forzando i corregionali ad inseguirli fin dagli istanti iniziali grazie al 21 a 18 ottenuto tramite una migliore gestione dei possessi oltre ad una mira superiore a quella mostrata dai giocatori allenati da Nicola Brienza.
La reazione degli uomini guidati da coach Kastritis non tarda però ad arrivare e si traduce in un parziale vinto con un perentorio 25 a 19 che rimanda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo lungo con i padroni di casa in vantaggio dopo aver già completato la rimonta a cui erano stati inizialmente costretti.
In apertura di secondo tempo la situazione resta invariata rispetto a quanto accaduto soltanto poco prima e così l’Openjobmetis allunga ulteriormente il distacco con un altro 27 a 17 a fronte delle mancata risposta dell’Acqua San Bernardo.
Nel finale la compagine proveniente dalla provincia di Como reagisce sebbene gli avversari tengano comunque il passo come evidenziato dall’ultimo parziale di 21 a 25. Il miglior marcatore dell’incontro è stato il nigeriano Ikenna Iroegbu con venticinque punti che tuttavia non sono stati sufficienti a Varese per strappare la vittoria.
Il successo maturato contro i rivali assegna due punti alla Pallacanestro Varese che in questo modo raggiunge quota quattro nella Lega basket A dopo esser scesa in campo nell’ottava giornata del campionato 2025/2026. La sconfitta esterna ottenuta lontano dal PalaDesio riconferma invece la Pallacanestro Cantù a sei punti, senza riuscire a migliorare la propria classifica.