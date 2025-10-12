Video Varese Olimpia Milano (risultato finale 0-0) sintesi e highlights della gara valida per la seconda giornata della Lega basket A 2025/2026.

VIDEO VARESE MILANO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Itelyum Arena l’Olimpia Milano si aggiudica il derby lombardo sconfiggendo in trasferta Varese per 94 a 71. Nel primo tempo gli uomini allenati da coach Ettore Messina sembrano iniziare la gara con il turbo inserito e, oltre a dimostrare di avere una gran precisione in fase realizzativa, prendono presto il largo grazie all’ottimo lavoro compiuto a rimbalzo.

La compagine casalinga fatica a rispondere come vorrebbe sbagliando parecchio al tiro e rivelandosi un po’ carente nella lotta sotto canestro nonostante gli sforzi compiuti nel tentativo di non perdere troppo terreno. I minuti passano e l’andamento del match rimane immutato con gli ospiti che allungano ulteriormente il distacco maturato in apertura sfruttando l’ottima verve offensiva del loro numero due Lorenzo Brown.

Nel secondo tempo le Scarpette Rosse non si lasciano impressionare dal ritorno della squadra guidata in panchina da coach Ioannis Kastritis che, pur non evitando di rimanere ancor di più indietro, perde di soli due punti il terzo parziale. Nel finale l’Openjobmetis pare quasi sventolare bandiera bianca sotto i colpi dell’Olimpia, che si impone con un 20 a 9 che non ammette repliche.

I milanesi hanno senza dubbio ottenuto il successo anche grazie ai 20 punti messi a segno dal loro numero dodici Armoni Brooks, il miglior marcatore della serata, ed hanno registrato un decisivo 48 a 26 totale nei rimbalzi. Sul piano disciplinare, entrambe le compagini hanno commesso 19 falli personali ciascuna.

Questa prima vittoria conquistata nella Lega A di basket spinge l’EA7 Emporio Armani Milano a 2 punti. L’Openjobmetis Varese viene invece raggiunta in classifica nella seconda giornata di campionato finendo KO e rimanendo dunque ferma proprio a quota due.

VIDEO VARESE MILANO: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS