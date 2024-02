Video/ Varese Pesaro (91-80) sintesi e highlights: Brown mattatore di serata! (Lega A, 11 febbraio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE PESARO: LA SINTESI

Al Palasport Lino Oldrini l’Openjobmetis Varese supera la Victoria Libertas Pesaro per 91 a 80 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo la sfida si rivela subito molto combattuta sebbene i padroni di casa guidati dal tecnico Bialaszewski provino a prendere in mano il controllo delle operazioni forzando in questo modo gli ospiti di coach Sacchetti ad inseguirli sin dall’avvio delle ostilità.

Diretta/ Varese Pesaro (risultato finale 91-80): la Victoria Libertas non tiene il passo (11 febbraio 2024)

I minuti scorrono sul cronometro e la Victoria Libertas tenta di invertire il trend iniziale accorciando le distanze prima del riposo come evidenziato dal parziale vinto per 25 a 18, così da mantenere la gara apertissima pure nella ripresa. Nel secondo tempo i lombardi ed i marchigiani tornano ad affrontarsi a viso scoperto rispondendosi l’un l’altra canestro dopo canestro stando al parziale conclusosi per 22 a 21 in cui non è bastato a Pesaro il 13 a 8 nei rimbalzi totali ed il 45%, contro il 40%, complessivo in fase realizzativa.

Video/ Trento Varese (90-84) sintesi e highlights: 23 punti per McDermott! (Lega A basket, 4 febbraio 2024)

Nell’ultima parte dell’incontro Varese annulla in maniera definitiva Pesaro spegnendone le eventuali speranze di raggiungere l’extratime con un perentorio 22 a 16 senza possibilità di appello. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono all’Openjobmetis Varese di salire a quota 17 nella classifica della Lega A di basket mentre la Carpegna Prosciutto Pesaro non si muove, rimanendo ferma a 10 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE PESARO: IL TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Openjobmetis abbia meritato di ottenere questo successo a partire dalla maggior precisione offensiva registrata, il 43.8% contro il 35.8%, nonostante qualche problema a rimbalzo, 43 a 51 totali dei quali 9 a 19 in attacco e 34 a 32 in difesa. Entrambe le formazioni hanno effettuato 4 stoppate ciascuna ed i marchigiani hanno perso meno palle, 8 a 10, rispetto ai lombardi che ne hanno anche rubate un numero inferiore, 2 a 5. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero quarantaquattro G. Brown grazie ai 18 punti messi a segno per Varese. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Carpegna Prosciutto a causa del 22 a 17 nel computo dei falli personali commessi.

DIRETTA/ Trento Varese (risultato finale 90-84): l'Aquila vince in rimonta! (Lega A 4 febbraio 2024)

VARESE – Moretti, Spencer, Hanlan, McDermott, Brown. Panchina: Ulaneo, Woldetensae, Librizzi, Virginio. Coach: Bialaszewski.

PESARO – Bamforth, Ford, Tambone, Totè, Bluiett. Panchina: Visconti, Maretto, Cinciarini, Mazzola, Mockevicius, McDuffie. Coach: Sacchetti.

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE PESARO













© RIPRODUZIONE RISERVATA