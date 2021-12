Video/ Vef Riga Treviso (74-71) highlights: Riley beffa i veneti sulla sirena!

VIDEO VEF RIGA TREVISO 74-71: GLI HIGHLIGHTS

Vef Riga Treviso finisce con il punteggio di 74-71, e nel video andremo a vedere gli highlights. Nella partita valida per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League di basket, i veneti vengono beffati sulla sirena, dalla tripla vincente realizzata da Jalen Riley. Treviso è costretta ad arrendersi ad un passo dall’overtime, dopo aver recuperato 4 punti nell’ultimo minuto di quarto. Per la squadra veneta si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella della scorsa giornata in casa dello Szombathely. Andiamo a rivivere i migliori momenti della partita.

Nel primo quarto regna l’equilibrio, con Sims e Disma a regalare diverse gioie a Treviso. Il primo parziale si conclude però con la tripla di Walker, che regala il vantaggio a Vef Riga sulla sirena, con il punteggio di 16-15. Nel secondo periodo, Treviso parte fortissimo, mettendo in fila diverse triple. A realizzarle Bortolani, Sokolowski e Chillo, con cui i veneti volano a +10 (25-35). Vef Riga prova a reagire negli ultimi minuti, e il secondo parziale si conclude sul 34-43. Al rientro dall’intervallo lungo, i lettoni tornano sul parquet con un atteggiamento diverso. Vef Riga con un parziale di 8-0 riprende Treviso (42-43). Inizia un lungo tira e molla, che si conclude con il canestro di Sokolowski, che fa chiudere il terzo quarto sul 51-53. Nell’ultimo parziale, la gara è in equilibrio fino al 6′ minuto, poi Curry sale in cattedra e porta i padroni di casa a +4 a 35” dalla sirena. Treviso trova il pareggio a 2” con il due su due dalla lunetta di Russell. Quando ormai la gara sembrava volgere verso l’overtime, Riley riceve la rimessa da Curry e scarica la tripla decisiva sulla sirena, che vale la vittoria finale con il risultato di 74-71.

VIDEO VEF RIGA TREVISO 74-71: LE STATISTICHE

Andiamo a dare uno sguardo alle statistiche della partita Vef Riga Treviso, che ha visto il secondo successo in Champions League di basket della formazione lettone, la quale ha superato i veneti nel finale, con il punteggio di 74-71. L’MPV della partita è sicuramente il match winner Jalen Riley, autore di 19 punti. Per Vef Riga, da registrare anche l’ottima prestazione di Ronald Curry con tredici marcature realizzate.

In casa Treviso, non bastano le ottime prestazioni di DeWayne Russell con 15 punti messi a segno, seguito da Giordano Bortolani a 14. Da sottolineare anche la gara di Henry Sims, che ha chiuso con 13 punti. Per i veneti, la qualificazione è quindi rimandata al prossimo turno, nella sfida casalinga contro l’AEK Atene.

VIDEO VEF RIGA TREVISO 74-71: IL TABELLINO

RISULTATI PARZIALI: 16-15; 18-28; 17-10; 23-18.

VEF RIGA: Walker 4, Curry 13, Zoriks 13, Riley 19, Krumins ne, Miska 6, Butirins ne, Gromovs 7, Gulbis 10, Ate 2.

TREVISO: Russell 15, Vettori ne, Faggian ne, Bortolani 14, Imbrò, Casarin ne, Chillo 3, Sims 13, Sokolowski 11, Dimsa 9, Jones 6, Akele N.E.

VIDEO VEF RIGA TREVISO, HIGHLIGHTS





