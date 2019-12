Video/ Venezia Benevento (0-2): highlights e gol. Inzaghi sempre capolista! (Serie B)

Gli stregoni non si fermano più, nemmeno al Penzo nella 14^ giornata di Serie B: come si vede nel video di Venezia Benevento, i ragazzi di Inzaghi trovano l’ennesima vittoria, che li conferma in cima alla classifica della cadetteria, ai danni dei lagunari, sconfitti con un sonoro 2-0. E’ poi già nel primo tempo che si consuma il vantaggio dei giallorossi, pur dopo un avvio di incontro abbastanza blando: al 29’ ci pensa già Coda a violare lo specchio della formazione veneta (di cui Inzaghi è stato tecnico solo poco fa). Sul finire della prima frazione di gioco poi arrivano un altro paio di occasioni da gol per il Benevento, non pienamente sfruttate: è infatti solo al 65’ che Caldirola firma con un colpo di testa la marcatura del 2-0 definitivo. Sul finire della partita è ancora il Venezia che rischia grosso: il tris degli stregoni però non arrivo e la direzione arbitrale sancisce l’ennesimo successo della capolista Benevento e un nuovo KO per i veneti, che rimangono ancorati alla 13^ piazza della graduatoria.

VENEZIA-BENEVENTO 0-2 (0-1 pt)

VENEZIA: Luca Lezzerini; Alessandro Fiordaliso, Nicolò Casale, Marco Modolo, Pietro Ceccaroni, Franco Zuculini (dal 13′ st Adriano Montalto), Sergiu Suciu (dal 29′ st Lorenzo Lollo), Luca Fiordilino, Mattia Aramu, Riccardo Bocalon (dal 40′ st Francesco Di Mariano), Alessandro Capello. A disposizione: Bruno Bertinato, Alberto Pomini, Lorenzo Gavioli, Youssef Maleh, Ivan Lakićević, Yuri Senesi, Gianmarco Zigoni. Allenatore: Alessio Dionisi.

BENEVENTO: Lorenzo Montipò; Gaetano Letizia, Luca Caldirola, Christian Maggio, Luca Antei, Oliver Kragl (dal 22′ st Riccardo Improta), Nicolas Viola, Përparim Hetemaj (dal 17′ st Andrés Tello), Pasquale Schiattarella, Massimo Coda, Marco Sau (dal 31′ st Roberto Insigne). A disposizione: Nicoló Manfredini, Piergraziano Gori, Alessandro Tuia, Bright Gyamfi, Lorenzo Del Pinto, Abdallah Basit, Dejan Vokič, Giuseppe Di Serio. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Reti: al 29′ pt Massimo Coda, al 20′ st Luca Caldirola.

Ammonizioni: al 43′ pt Franco Zuculini (UNI), al 45′ st Luca Antei (BEN), al 14′ st Oliver Kragl (BEN), al 45′ pt Përparim Hetemaj (BEN).

