VIDEO VENEZIA BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pier Luigi Penzo è il Bologna a vincere in trasferta e di misura per 1 a 0 contro il Venezia. Nel primo tempo i Felsinei iniziano la gara affacciandosi in avanti con uno spunto di Cambiaghi disinnescato al 10′ dal portiere Radu.

Nemmeno il compagno di reparto Dallinga spezza quindi l’equilibrio con un altro tentativo al 14′ ed i Leoni Alati suonano invece la carica a partire dal 31′ con Zerbin. Prima dell’intervallo nè Idzes al 40′ nè Beukema al 41′ riescono nel loro intento di portare in vantaggio gli arancioneroverdi.

Nel secondo tempo i rossoblu ricominciano col piede premuto sull’acceleratore e questo atteggiamento si rivela vincente a giudicare dal gol siglato dal capitano Orsolini, bravo a spezzare l’equilibrio su passaggio di Cambiaghi dalla sinistra al 49′. Nel finale sia Zerbin che Perez non battono l’attento Skorupski. Sul fronte opposto non mancano poi ulteriori occasioni fallite da Orsolini come quella del 79′.

I veneti non hanno saputo cogliere l’attimo con Busio, Yeboah e nuovamente Zerbin. La vittoria significa altre tre punti per il Bologna che sale dunque a quota 56 nella classifica della Serie A 2024/2025. La sconfitta mantiene invece incollato il Venezia ai suoi 20 punti già posseduti prima di questo turno.

VIDEO VENEZIA BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS