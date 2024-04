Video/ Venezia Brescia (2-0) gol e highlights: Vanoli verso la A (Serie B, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA BRESCIA (2-0): LA PARTITA

Venezia Brescia di Serie B è terminata con una convincente vittoria per 2 a 0 dei padroni di casa in una partita valevole per la 33esima giornata. I veneti sono riusciti a limitare le azioni offensive del Brescia e hanno creato diverse occasioni per chiudere la partita con un punteggio più severo. Il Venezia è molto pericoloso con Gytkjaer che, al 16′, gira un cross dalla destra con il destro ma trova la respinta del palo esterno a Lezzerini battuto. Il palo è solo il preludio del vantaggio dei padroni di casa che arriva soli quattro minuti dopo. Al 20′ è Tessmann a sbloccare il risultato sugli sviluppi di calcio d’angolo risolvendo una mischia in area di rigore con su destro al volo. Al 28′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa grazie ad un errore di Lezzerini ma tutto viene annullato perché per fallo di Idzes sull’estremo difensore ospite.

DIRETTA/ Venezia Brescia (risultato finale 2-0): Vanoli sogna la A (14 aprile 2024, Serie B)

Il secondo tempo conferma l’ottima partita dei veneti che continuano ad insistere per trovare il raddoppio e creano diverse occasioni. Ellertsson riesce subito a calciare verso la porta di Lezzerini da posizione ravvicinata ma trova pronta la risposta del portiere del Brescia. Anche Pohjanpalo, Zampano e Tessmann hanno la grande occasione del raddoppio ma sono troppo imprecisi e sbagliano al momento della conclusione verso la porta. La partita finisce definitivamente al 90′ quando, da corner, Tessmann raccoglie una spizzata di Lella per insaccare il 2 a 0 da pochi passi e completare la personale doppietta che consegna la vittoria a Paolo Vanoli.

Diretta/ Ascoli Venezia (risultato finale 0-0): ultima chance per Gytkjaer (Serie B, 7 aprile 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VENEZIA BRESCIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA