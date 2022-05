Video/ Venezia Cagliari (0-0) highlights: sardi senza gol e retrocessi (Serie A)

Allo Stadio Pier Luigi Penzo le squadre di Venezia e Cagliari si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0, nessun gol dunque negli highlights video di Venezia Cagliari 0-0. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la gara affacciandosi subito in zona offensiva ma fallendo una buona opportunità già al 4′ quando Johnsen non approfitta dell’errore commesso dal portiere Cragno in uscita.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Agostini suonano la carica al 24′ con Peretz e sul fronte opposto non ha maggior fortuna Pavoletti al 26′. I sardi si vedono poi costretti a sostituire prematuramente Lykogiannis con Rog già al 35′ a causa di un infortunio ma si rendono comunque pericolosi al 40′ con Bellanovra, al 44′ col neo entrato Rog ed al 45’+3′ con Pavoletti.

VIDEO VENEZIA CAGLIARI: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo sono i rossoblu a ripartire forte provando a centrare il bersaglio con un colpo di testa fuori misura di João Pedro, liberato da Nandez ma marcato stretto da Svoboda al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro gli sforzi compiuti da Altare, Keita e lo stesso Joao Pedro non bastano per trovare il gol della salvezza. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente da un lato, Ceppitelli, Nandez dall’altro.

Il punto conquistato in questo trentottesimo turno di campionato permette rispettivamente al Venezia di salire a quota 27 ed al Cagliari di portarsi a 30 punti nella classifica della Serie A. Il pari non è sufficente al Cagliari per salvarsi chiudendo in diciottesima posizione alle spalle della Salernitana, sconfitta in casa dall’Udinese, e retrocedendo dunque in Serie B.

VIDEO VENEZIA CAGLIARI: IL TABELLINO

Venezia-Cagliari 0 a 0

VENEZIA (3-5-2) – Maenpa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoi(55′ Fiordilino), Ampadu, Peretz(89′ Leal), Haps; Cuisance(73′ Tessmann), Johnsen(73′ Mikaelsson). A disposizione: Oliveira, Ullmann, Almeida, Mikaelsson, Busio, Makadji, Remy, Pecile, Palsson. All.: Soncin.

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Altare, Ceppitelli(58′ Lovato), Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi(80′ Pereiro), Deiola(58′ Marin), Lykogiannis(34′ Rog); Joao Pedro, Pavoletti(80′ Baldè). A disposizione: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Baselli, Strootman, Zappa, Walukiewicz. All.: Agostini. Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli).

Ammoniti: 37′ Ceppitelli(C); 59′ Nandez(C); 90’+3′ Altare(C).

