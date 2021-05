Video/ Venezia Cittadella (1-1): highlights e gol. Lagunari promossi!

VIDEO VENEZIA CITTADELLA (1-1): LA FINALE AL PENZO

È bastato il pareggio per 1-1 al Venezia contro il Cittadella, nella finale di ritorno dei play off della Serie B, per centrare la promozione al massimo campionato nazionale e dunque fare la storia: nulla da fare dunque per i granata di Venturato, che ancora una volta devono dire addio al sogno Serie A. Sono dunque state vere scintille ieri in campo al Penzo, con i lagunari rimasti in 10 prima dell’intervallo (e poi ancora in nove al 69’) e chiamati a una grande rimonta, che la squadra di Zanetti non ha fallito, sia pure solo negli ultimi due minuti della ripresa. Raccontando però ora per bene le azioni salienti della partita, finale di ritorno dei play off della Serie B va detto che al via sono stati i granata i più propositivi: subito il Cittadella ha imposto un gran ritmo ed è riuscito a mettere alle corde l’avversario, in pochi minuti. Gli ospiti impostano un pressing asfissiante, ma è solo al 29’ che trovano la rete del vantaggio con Proia, che ben sfrutta l’assist di Iori. I lagunari faticano a reagire e cresce il nervosismo nella metà campo dei padroni di casa: al 35’ è pure doppio giallo ed espulsione di Mazzocchi, che dunque lascia il Venezia in dieci.

Rientrati in campo dopo l’intervallo i veneziani appaiono più compatti e organizzati: la squadra di Zanetti difende bassa e prova a ripartire: il Cittadella dal canto suo impone sempre un ritmo forsennato, consapevole che gli serve ancora un altro gol per strappare la promozione. I granata sono asfissianti ma di fatto non riescono a trovare la giusta via del gol: i padroni di casa reagiscono, pur rimasti in nove al 69’ per il rosso a Aramu. È però solo nel recupero che la squadra di Zanetti fa il miracolo e con Bocalon mette la firma sulla promozione in Serie A: al triplice fischio finale scoppia la festa dei lagunari. Il Venezia pareggia per 1-1 con il Citttadella e viene promosso!

IL TABELLINO

VENEZIA – CITTADELLA 1 – 1

Marcatori: 25′ pt Proia, Bocalon 48′ st

VENEZIA: Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj (30′ st Cremonesi), Taugourdeau (10′ st Fiordilino), Maleh; Aramu (39′ pt Ferrarini), Di Mariano (10′ st Johnsen), Forte (30′ st Bocalon). A DISPOSIZIONE: Pomini, Dezi, Felicioli, Bjarkason, St Clair, Ricci, Esposito. Allenatore: Paolo Zanetti

CITTADELLA: Kastrati; Ghiringhelli (20′ st Gargiulo), Perticone (20′ st Frare), Adorni, Donnarumma; Vita, Iori , Branca; Proia (20′ st Pavan); Beretta (33′ st Ogunseye), Tsadjout (37′ st Rosafio). A DISPOSIZIONE: Maniero, Benedetti, Camigliano, D’Urso, Tavernelli, Mastrantonio, Cassandro. Allenatore: Roberto Venturato

ARBITRO: Daniele ORSATO (Schio) Assistenti: Giallatini (Roma 2) e Preti (Mantova) IV Uomo: Pairetto (Nichelino) VAR: Irrati (Pistoia) AVAR: Meli (Parma)

NOTE: Ammoniti: Perticone, Ghiringhelli, Iori, Modolo, Forte, Bocalon Espulsi: Mazzocchi per doppia ammonizione al 36′ pt

