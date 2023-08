Video/ Venezia Cosenza (1-1) gol e highlights: pareggio giusto al Penzo (Serie B 2^ giornata)

Venezia Cosenza valevole per la seconda giornata di Serie B, una gara che come nei primi venti minuti di match è stata molto bloccata, infatti poche le azioni veramente pericolose che si sono svolte praticamente dalla metà campo in su del Venezia con Busio che riesce a entrare in area e a calciare di potenza. Il tiro però è facile preda del portiere grazie ad un intervento del difensore del Cosenza che riesce a smorzare il turo e a renderlo meno pericoloso per l’estremo difensore. Il Cosenza rimane imballato nella propria metà campo, fino al goal di Voca.

Diretta/ Psg Lens (risultato finale 3-1): doppio Mbappé! (Ligue 1, oggi 26 agosto 2023)

Venezia Cosenza, gara che è imballata e con poche azioni da goal che arrivano fino alla porta, questo poiché le squadre in questa prima frazione pensano più a difendersi piuttosto che ad attaccare, forse con ancora dei carichi di lavoro da smaltire. Esperienza diversa invece per il Venezia che si rende pericolosa con Zampano che raccoglie un corsa da fuori, e quindi prova a calciare dall’esterno dell’area di rigore senza però riuscire a centrare la porta. Questo è il sunti di questi primi venticinque minuti di gioco.

DIRETTA/ Staffetta 4×100 streaming video Rai 2: un argento storico! (Mondiali atletica 2023, oggi 26 agosto)

VENEZIA COSENZA, IL SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo di Venezia Cosenza, gara che si accende in questa seconda parte grazie alle ottime incursioni degli attaccanti esterni che permettono alla squadra della laguna di trovare il pari. Pareggio che passa dai piedi di Pierini che imbuca con il suo sinistro al palo opposto al portiere che rimane fermo ad osservare il pallone infilarsi in rete. Cosenza un po’ sugli allori da parte di alcuni giocatori chiave nelle strategie di squadra, quindi il risultato potrebbe essere beffardo dopo il gran risultato maturato alla fine del primo tempo, ma occhio alla panchina corta del Venezia che potrebbe giocare brutti scherzi.

Risultati Serie A, classifica/ Vincono Milan e Verona! Diretta gol live score 2^ giornata, 26 agosto 2023

Termina Venezia Cosenza, risultato un po’ beffardo perché nell’ultima sessione di gioco sono stati molti i tiri in porta da parte delle due squadre, basta pensare a Pierini prima di uscire che prova con un sinistro a giro che termina di poco alto sopra la traversa, prendendo il portante della porta. Poi nel Cosenza Zuccon prova un inserimento e solo l’ottimo intervento del portiere nega il goal al Cosenza. Una gara che è cominciata in maniera noiosa ma poi si è accesa nell’ultimo quarto d’ora, regalando ai tifosi neutrali una prova di gran classe e divertimento, alla fine il pareggio è il risultato più giusto anche se forse le squadre meritavano un goal in più.

VENEZIA COSENZA, IL TABELLINO

VENEZIA: Joronen J., Candela A., Idzes J., Sverko M., Zampano F., Busio G. (dal 27′ st Gytkjaer C.), Tessmann T., Ellertsson M. E. (dal 1′ st Bjarkason B.), Pierini N. (dal 28′ st Cheryshev D.), Johnsen D. (dal 38′ st Lella N.), Pohjanpalo J. (dal 41′ st Olivieri M.). A disposizione: Bruno, Grandi M., Altare G., Andersen M. K., Da Pozzo L., Modolo M., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

COSENZA: Micai A., Rispoli A. (dal 36′ st Fontanarosa A.), Venturi M., Meroni A. (dal 18′ st Sgarbi F.), D’Orazio T., Zuccon F., Calo G., D’Urso C. (dal 12′ st Marras M.), Voca I., Mazzocchi S. (dal 17′ st Arioli A.), Tutino G. (dal 35′ st Zilli M.). A disposizione: Lai A., Marson L., Crespi V., Novello J., Occhiuto D., Praszelik M. Allenatore: Caserta F.

Reti: al 4′ st Pierini N. (Venezia) al 38′ pt Voca I. (Cosenza) .

Ammonizioni: al 39′ st Lella N. (Venezia) al 8′ st Micai A. (Cosenza).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VENEZIA COSENZA











© RIPRODUZIONE RISERVATA