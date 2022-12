Video/ Venezia Cosenza (2-0) gol ed highlights: vittoria e +3 per Vanoli!

Video Venezia Cosenza che vede questo importante match per mister Vanoli che può continuare il suo ottimo momento e sblocca la gara nei primi 20 minuti di gioco con la rete di Crnigoj, bravissimo a spedire la palla in rete dopo il passaggio di Johnsen, sempre molto utile a portare la palla in avanti. Non solo buone notizie, anche una brutta perché Vanoli nei primi minuti perde Modolo che lascia lo spazio a Svoboda. Seconda frazione del primo tempo che è più tranquilla rispetto ai ritmi più alti iniziali con il Cosenza che trova la rete con Nasti ma l’ex Milan si trovava, per sua sfortuna, in posizione di fuorigioco. A nulla serve l’aver smarcato Joronen, palla e possesso Venezia che termina il primo tempo sopra di un gol.

Secondo tempo che non ha gli stessi ritmi incalzanti del primo e fatica. Ritmo maggiormente claudicante con il Venezia di Vanoli che deve mantenere il risultato e Cosenza che insegue senza però impensierire troppo la formazione ospite. Pohjanpalo si muove tanto ma non trova ancora la porta. Vanoli e Venezia che riescono nell’obiettivo di mantenere il risultato ed addirittura raddoppiano con la perla su calcio di punizione di Tessmann che regala alla formazione lagunara la vittoria ed il +3 che fa salire la formazione di Vanoli al 15esimo posto ed allontanarsi dalla zona più brutta della classifica.

VIDEO VENEZIA COSENZA: IL TABELLINO

VENEZIA: Andersen M. K. (dal 20′ st Busio G.), Candela A., Ceccaroni P., Crnigoj D. (dal 33′ st Cuisance M.), Johnsen D. (dal 33′ st Pierini N.), Joronen J. (Portiere), Modolo M. (dal 9′ pt Svoboda M.), Pohjanpalo J. (dal 20′ st Novakovich A.), Tessmann T., Wisniewski P., Zampano F.. A disposizione: Bruno (Portiere), Busio G., Cuisance M., Fiordilino L., Haps R., Maenpaa N. (Portiere), Novakovich A., Pierini N., St.Clair H., Svoboda M., Zabala F. Allenatore: Vanoli P..

COSENZA: Brescianini M. (dal 1′ st Kornvig E.), Brignola E., D’Urso C. (dal 13′ st Zilli M.), Florenzi A., La Vardera S. (dal 38′ st Vallocchia A.), Marson L. (Portiere), Nasti M. (dal 1′ st Larrivey J.), Rigione M., Rispoli A. (dal 31′ st Merola D.), Vaisanen S., Voca I.. A disposizione: Calo G., Camigliano A., Kornvig E., Larrivey J., Matosevic K. (Portiere), Merola D., Meroni A., Panico C., Sidibe A., Vallocchia A., Venturi M., Zilli M. Allenatore: Viali W..

Reti: al 18′ pt Crnigoj D. (Venezia) , al 30′ st Tessmann T. (Venezia) .

Ammonizioni: al 11′ st Zampano F. (Venezia), al 18′ st Joronen J. (Venezia), al 43′ st Candela A. (Venezia) al 36′ pt La Vardera S. (Cosenza), al 28′ st Vaisanen S. (Cosenza)











