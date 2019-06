Video/ Venezia Cremona (78-75): highlights, la Reyer va a gara-5 (semifinale playoff)

Nel video di Venezia Cremona vediamo come sono andate le cose in gara-4 della semifinale playoff di basket Serie A1: vince la Reyer 78-75 e dunque ci sarà gara-5 al PalaRadi, ma la squadra di Walter De Raffaele ha realmente rischiato di lasciare la serie al Taliercio in un secondo tempo incredibile, nel quale si è fatta mangiare tutto il vantaggio. La Reyer ha avuto un grande avvio, segnando 30 punti nel primo periodo e costringendo la Vanoli a soli 10, prendendosi un vantaggio addirittura incrementato all’inizio del secondo quarto quando anche MarQuez Haynes si è messo a produrre punti. Cremona a quel punto ha reagito: con i soliti noti, ovvero Mangok Mathiang e Wesley Saunders e qualche “improvvisata” di Giampaolo Ricci e Andrew Crawford, ha dato la sensazione di poter recuperare anche buona parte del distacco anche perchè Venezia, inevitabilmente, ha abbassato le sue percentuali calando di intensità. Tuttavia il tentativo dei lombardi non ha portato i frutti sperati, perchè la squadra di Meo Sacchetti è stata spinta indietro da Tonut e Mitchell Watt – primo tempo dominante per entrambi – arrivando all’intervallo lungo con uno svantaggio di 18 punti, quasi una sentenza. Nel secondo tempo la Reyer ha rischiato di crollare: rapidamente Cremona le ha mangiato tutti i punti di vantaggio arrivando addirittura a -2 con la palla del pareggio in mano, ma Andrew Crawford ha completato la sua serata pessima (2 punti dalla lunetta, 0/10 dal campo) sbagliando e consegnando a Venezia la vittoria, sigillata da Michael Bramos che già due anni fa aveva segnato il tiro dello scudetto. Dunque ci sarà una gara-5: le premesse sono entusiasmanti…

VIDEO VENEZIA CREMONA: LE STATISTICHE

Prima del video di Venezia Cremona, è giusto dare uno sguardo anche alle principali statistiche fornite dalla partita del Taliercio. Il miglior giocatore è Mitchell Watt: per il centro della Reyer 19 punti senza errori dal campo (8/8, anche se nel finale uno 0/2 ai liberi stava per costare caro), bene anche Austin Daye con 11 punti e 8 rimbalzi, oltre ai liberi decisivi. Andrea De Nicolao ha segnato appena 3 punti con 1/3, ma la tripla infilata nel quarto periodo è stata determinante; quattro uomini in doppia cifra per la Vanoli con un devastante Mangok Mathiang da 22 punti (10/13) e 7 rimbalzi, 11 per un Giampaolo Ricci emerso alla distanza e 14 per Michele Ruzzier che ha tirato con il 25% dall’arco ma ha messo un paio di canestri importanti. Venezia ha vinto nonostante il 29% dall’arco, anche perché la Vanoli ha fatto peggio (4/20) e ha nettamente perso la sfida a rimbalzo (33 contro 46); le palle perse sono state 25 in totale a conferma di una serie spigolosa e spesso dominata dagli errori. Stasera la squadra di Walter De Raffaele ne ha fatto qualcuno meno, e si è garantita gara-5.

VIDEO CREMONA VENEZIA, GARA 4





