Video/ Venezia Entella (2-2): highlights e gol. Un punto a testa al Penzo

Nella 24^ giornata di Serie B è pari pirotecnico tra Venezia ed Entella, i liguri ancora una volta riacciuffano una partita che pareva perduta, ancora una volta i lagunari mancano l’opportunità per compiere un balzo importante in classifica e allontanarsi dalla zona calda. Come si vede nel video di Venezia Entella, partenza a buoni ritmi per le due squadre che fanno registrare un botta e risposta su calcio di rigore. Passa prima il Venezia con Longo che si guadagna la massima punizione per fallo di Coppolaro e la trasforma al 9′. La situazione però si ripete a favore dell’Entella al 28′: fallo in area di Modolo, ammonito per l’intervento, su Giuseppe De Luca, che va sul dischetto realizzando il gol dell’1-1. La prima frazione di gioco si chiude con una grande chance per Morra, ma l’attaccante dei liguri spara alto da buona posizione.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa all’11’ vengono ammoniti Mazzitelli e Firenze per reciproche scorrettezze, ma è sempre il Venezia a partire in maniera più convincente e al 16′ una spettacolare rovesciata di Capello si stampa sulla traversa a Contini ormai battuto. La supremazia territoriale passa di nuovo in mano ai padroni di casa che al 33′ ritrovano il vantaggio con Aramu, che realizza una punizione magistrale. Sembra il colpo del ko ma l’Entella ha il merito di non arrendersi, schiacciando il Venezia nella sua area di rigore nella parte finale di gara e venendo premiata al 92′ con Mancosu che risolve una mischia su pallone scodellato in area da Coppolaro. E’ la rete del definitivo 2-2 che permette all’Entella di restare ottava in zona play off.

