Video/ Venezia Frosinone (1-3) gol e highlights: Frabotta entra e sforna tre assist

VIDEO VENEZIA FROSINONE 1-3

Il Frosinone torna a vincere fuori casa. Non accadeva da due mesi, l’ultima volta era accaduto lo scorso 14 agosto quando i ciociari, al debutto in campionato, espugnarono il Braglia di Modena. Da allora, lontano dallo Stirpe, la formazione allenata da Grosso aveva raccolto tre sconfitte nelle trasferte di Benevento, Cittadella e Parma. Ma il Penzo continua a rimanere un tabù per il Venezia che nelle cinque gare interne finora conquistate ha conquistato solamente un punto e non è riuscito a sbloccarsi nemmeno nel friday night della 9^ giornata di Serie B. Il terzo weekend di ottobre si apre con una partita spettacolare che non ha lesinato emozioni, sia nella prima frazione di gioco quando i lagunari si portano momentaneamente in vantaggio grazie alla conclusione vincente di Cheryshev (che usufruisce della generosità di Cuisance per depositare il pallone in rete alle spalle di Turati), sia nella ripresa dove si è materializzata la rimonta degli ospiti.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 9^ giornata: cosa succederà alla Unipol Domus?

CLICCA QUI PER IL VIDEO VENEZIA FROSINONE (1-3)

Decisivi i cambi, poiché sono stati proprio i nuovi entrati a ribaltare la situazione: Frabotta si procura un calcio d’angolo e dalla bandierina prolunga per Lucioni che pareggia i conti con un gran colpo di testa. L’ex-Juve è incontenibile sulla corsia di sinistra e apparecchia la tavola per Mulattieri che a pochi passi da Joronen (protagoniste di almeno un paio di parate superlative che però non sono bastate a salvare l’undici di Javorčić dal secondo KO di fila) non sbaglia e mette la freccia. Nel recupero, sempre da un lancio lungo del numero 99 (che alla Juventus di adesso avrebbe fatto comodo), nasce il gol di Borrelli che approfitta del buco clamoroso di Zampano per fissare il risultato finale sul 3-1. Nel frattempo gli arancioneroverdi, rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Ceccaroni – ingenuità clamorosa del capitano che tocca platealmente il pallone con il braccio senza rendersi conto probabilmente che era già ammonito, secondo giallo inevitabile per lui – avevano pure colpito il palo con Crnigoj. E quando ci si mette anche la sfiga c’è ben poco da fare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Ecco gli squalificati per la 9^ giornata

VIDEO VENEZIA FROSINONE 1-3, LE DICHIARAZIONI

Fabio Grosso si gode per qualche ora il primato momentaneo in classifica, seppure in condivisione: “Siamo stati bravi a vincere una partita molto difficile, nel primo tempo abbiamo cominciato bene recuperando diversi palloni ma senza finalizzare le ripartenze che facevamo, prima dell’intervallo abbiamo concesso troppi spazi agli avversari che ci hanno punito. Sullo 0-1 potevamo andare in tilt, invece siamo rimasti lucidi e sfruttando gli episodi abbiamo ribaltato la situazione. Questo perché ci abbiamo sempre creduto e questo vuol dire che oltre ai valori tecnici e tattici il gruppo ha anche grandi qualità morali e ne vado fiero. I nuovi entrati si sono comportati benissimo, non soltanto gli autori dei gol, anche Frabotta ha dato un contributo pesantissimo. Sono contento del risultato ma dobbiamo subito pensare alla prossima gara, sabato prossimo ci aspetta il Bari e abbiamo una settimana di tempo per prepararla nei minimi dettagli”.

Diretta/ Venezia Frosinone (risultato finale 1-3): ribaltone dei ciociari!

VIDEO VENEZIA FROSINONE 1-3, IL TABELLINO

VENEZIA-FROSINONE 1-3 (1-0)

VENEZIA (3-4-1-2): Joronen; Wiśniewski, Svoboda, Ceccaroni; Zampano, Fiordilino, Busio (66’ Crnigoj), Haps; Cuisance (46’ Andersen); Cheryshev (71’ Pierini), Pohjanpalo (66’ Novakovich). All. Ivan Javorčić.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali (66’ Frabotta); Rohdén, Mazzitelli, Kone (81’ Boloca); Garritano (67’ Ciervo), Moro (67’ Borrelli), Caso (51’ Mulattieri). All. Fabio Grosso.

ARBITRO: Daniele Minelli (Sez. di Varese).

AMMONITI: 26’ Ceccaroni (V), 45’ Fiordilino (V), 47’ Mazzitelli (F), 58′ Cheryshev (V), 75’ Frabotta (F).

ESPULSO: 76’ Ceccaroni (V) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 42’ Cheryshev (V), 70’ Lucioni (F), 85’ Mulattieri (F), 90’+4’ Borrelli (F).











© RIPRODUZIONE RISERVATA