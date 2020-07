Video/ Venezia Juve Stabia (1-0): highlights e gol. Dionisi soddisfatto

Il Venezia segna nel recupero del primo tempo con Maleh e indirizza la corsa salvezza: lagunari ormai, a due giornate dalla fine del campionato di Serie B, più vicini alla metà della classifica che alla retrocessione. La Juve Stabia deve difendere i play out, col Cosenza che è ormai lontano dal terzultimo posto solo un punto. Ma la vittoria veneta è stata meritata, con le occasioni migliori avute in entrambi i tempi. La formazione campana può rammaricarsi soprattutto di essere stata evanescente a livello offensivo, creando pericoli solo grazie alle punizioni di Calò. Più concreto il Venezia che sembra essersi ritrovato ormai da diverse settimane soprattutto dal punto di vista della personalità. Lo sottolinea anche l’allenatore del Venezia, Dionisi, ai microfoni di Trivenetogoal: “Merito ai ragazzi, la vittoria è tutta loro. Si stanno togliendo qualche sassolino per raggiungere una salvezza non scontata. Non tutti credevano in questa squadra. Dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro. Aramu ha avuto qualche problemino, lamentava ancora dolore per la botta presa contro l’Ascoli che gli dà ancora fastidio. Ho cercato di dare continuità al centrocampo della settimana scorsa, anche se non rinuncerei mai a Fiordilino. E’ merito di tutti, fra loro stanno alzando l’asticella. Lunedì andiamo a Cittadella, affrontiamo una squadra forte che farà sicuramente i play-off. Quella dell’andata è stata una partita che vogliamo dimenticare, non siamo stati noi all’andata. Ci aspetta una gara difficile, ma lo sapevamo e sappiamo che sono tutte complicate.”

IL TABELLINO

Venezia Juve Stabia 1-0 (1-0 PT)

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Lollo (86′ Monachello), Vacca (59′ Fiordilino), Maleh; Capello (86′ Suciu); Montalto (73′ Aramu), Longo (86′ Marino). Allenatore: Dionisi. A disposizione: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Zigoni, Riccardi, Cremonesi.

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello (45′ Canotto), Fazio, Troest, Allievi, Mastalli (45′ Ricci), Calvano (66′ Addae), Calò, Mallamo (80′ Melara), Bifulco (66′ Rossi), Forte. Allenatore: Fabio Caserta. A disposizione: Russo, Izco, Todisco, Germoni, Mezavilla, Tonucci, Della Pietra.

Reti: 47′ pt Maleh (V).

Ammoniti: Vacca (V), Modolo (V), Rossi (J), Calò (J), Lezzerini (V), Allievi (J), Monachello (V).

Espulso: –

Arbitro: Sacchi di Macerata.

