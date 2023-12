Video/ Venezia Lecco (2-2) gol e highlights: Ionita la riprende nella seconda frazione (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA LECCO: LA SINTESI

Il Lecco ferma il Venezia al Penzo e conquista un punto pesantissimo per la lotta salvezza. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Padroni di casa che stanno provando a prendere il pallino del gioco in mano. Johnsen si mette in proprio e calcia dal limite, Bianconi devia la sfera e per poco non la mette nella propria porta. Fallo di Sverko in area, rigore per il Lecco! Lepore si presenta sul dischetto e non sbaglia! Lella gira in area, Melgrati compie un’ottima parata. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, Lecco a sorpresa in vantaggio. Buso crossa in mezzo, non ci arriva nessuno. Termina la prima frazione di gara.

Pierini per Johnsen in area che spreca in maniera incredibile! Johnsen! Pareggia il Venezia! Aggancio sulla sinistra ed ingresso in area, tiro che trova il pertugio giusto per il pari. Tessmann! Sorpasso del Venezia! Tiro da fuori area che non lascia scampo a Melgrati. Ionita! La riprende il Lecco! Novakovich fa da torre per il compagno di squadra che sigla in acrobazia! Pohjanpalo viene servito da Johnsen, girata che non trova lo specchio. Lemmens trattiene Zampano, secondo giallo e rosso. Termina il match.

IL TABELLINO VENEZIA LECCO

VENEZIA: Joronen J. (Portiere), Candela A., Altare G., Sverko M., Zampano F., Andersen M. K. (dal 37′ st Dembele A.), Tessmann T., Lella N. (dal 29′ st Bjarkason B.), Pierini N. (dal 19′ st Ellertsson M. E.), Gytkjaer C. (dal 19′ st Pohjanpalo J.), Johnsen D.. A disposizione: Bruno (Portiere), Busato L., Busio G., Cheryshev D., Grandi M. (Portiere), Jajalo M., Svoboda M., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

LECCO: Melgrati R. (Portiere), Lemmens M., Celjak V., Bianconi A., Caporale A., Crociata G. (dal 38′ st Degli Innocenti D.), Sersanti A., Ionita A. (dal 28′ st Galli G.), Lepore F. (dal 13′ st Giudici L.), Novakovich A. (dal 38′ st Eusepi U.), Buso N. (dal 38′ st Battistini M.). A disposizione: Agostinelli V., Boci B., Di Stefano L., Marrone L., Pinzauti L., Saracco U. (Portiere), Tordini M. Allenatore: Bonazzoli E..

Reti: al 12′ st Johnsen D. (Venezia) , al 15′ st Tessmann T. (Venezia) al 21′ pt Lepore F. (Lecco) , al 26′ st Ionita A. (Lecco) .

Ammonizioni: al 42′ pt Johnsen D. (Venezia), al 45’+5 st Tessmann T. (Venezia) al 18′ st Lemmens M. (Lecco), al 42′ st Eusepi U. (Lecco).

Espulsioni: al 45’+7 st Lemmens M. (Lecco).

