Video/ Venezia Milan (0-3) gol e highlights: show Theo Hernandez, espulso Svoboda

VIDEO VENEZIA MILAN: LA SINTESI DEL MATCH

Il Milan batte il Venezia nella ventunesima giornata del campionato di Serie A: il match dello Stadio Pierluigi Penzo si è concluso sul netto risultato di 0-3, di cui scopriremo tutto nel video Venezia Milan. A sbloccare il tabellino dei marcatori, a soli due minuti dal fischio di inizio, è stato Zlatan Ibrahimovic, che si è subito riscattato dall’errore dal dischetto nella sfida contro la Roma. A mettere il sigillo ai tre punti, successivamente, è stata una doppietta di Theo Hernandez. I lagunari poco hanno potuto contro un avversario decisamente superiore e nel secondo tempo sono rimasti anche in dieci.

Il primo tempo, tuttavia, non era stato da bocciatura per gli uomini di Paolo Zanetti. La compagine di casa, nonostante avesse subito al 2′ il gol del vantaggio dei rossoneri, aveva gestito bene, sporgendosi in area avversaria in diverse occasioni ma senza trovare l’ultimo passaggio. I rossoneri non erano riusciti a chiuderla e gli arancioneroverdi speravano di potere far loro male in contropiede. Nel finale c’è stato anche un episodio dubbio che avrebbe potuto far girare la partita a favore dei padroni di casa: Alessandro Florenzi ha trattenuto per la maglia in area di rigore Thomas Henry, ma il direttore di gara non fischia. Il risultato di 0-1 all’intervallo aveva ad ogni modo lasciato ai lagunari un barlume di speranza, ma questa si è spenta nella ripresa.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Venezia Milan è stato un vero e proprio disastro per i padroni di casa. Poco dopo il rientro in campo è arrivato infatti il gol del raddoppio di Theo Hernandez. Al 51′ arriva un altro episodio dubbio con Pierre Kalulu che tocca il pallone con un braccio in area di rigore. L’arto però è vicinissimo al corpo e il direttore di gara se ne accorge, tanto che poco dopo arriva anche la conferma del VAR.

Meno di dieci minuti dopo è stato il momento dell’azione che ha chiuso definitivamente la gara, con Michael Svoboda che ha commesso un fallo di mano, questa volta netto, in area avversaria. Il direttore di gara non ha esitato a concedere non soltanto il calcio di rigore, bensì anche il rosso diretto. A realizzare il tris dagli undici metri è stato Theo Hernandez, chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic che dal dischetto finora non ha mai fatto granché bene. È così che il match dello Stadio Pierluigi Penzo, valido per la ventunesima giornata di Serie A, si è chiuso sul risultato di 0-3.

VIDEO VENEZIA MILAN: IL TABELLINO

VENEZIA: Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio (dal 79′ Fiordilino), Cuisance (dal 60′ Kiyine); Aramu (dal 60′ Johnsen), Henry (dal 60′ Crnigoj), Okereke (dall’88’ Bjarkason). All. Zanetti.

MILAN: Maignan, Florenzi (dall’87’ Stanga), Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers (dal 46′ Messias), Brahim Diaz (dal 73′ Maldini), Leao; Ibrahimovic (dal 73′ Giroud). All. Pioli.

ARBITRO: Massimiliano Irrati di Pistoia.

GOL: 2′ Ibrahimovic (M), 48′ e 59′ rig. Theo Hernandez (M).

AMMONITI: Saelemaekers (M), Gabbia (M), Ceccaroni (V), Tonali (M).

ESPULSO: 57′ Svoboda (V)

