Video/ Venezia Modena (5-0) gol e highlights: show di Pohjanpalo al Penzo

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VENEZIA MODENA: LAGUNARI SUPER!

Il Venezia asfalta al Penzo il Modena con un cinque a zero firmato da Pohjanpalo, poker, e Zampano. Pohjanpalo raggiunge in testa alla classifica capocannonieri Lapadula a quota 17 gol e potrebbe essere un’arma importantissima per il Venezia in caso di approdo ai play-off. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match.

Prima occasione per i padroni di casa, Johnsen calcia, Gagno respinge la sfera. Renzetti per Diaw, intervento scomposto e palla alta. Ionita ci prova di testa da angolo, la sfera non centra la porta. Cross di Renzetti, Diaw si gira e calcia, buona iniziativa con la sfera che non centra la porta. Johnsen calcia da fuori area, conclusione altissima. Ottimo controllo di Carboni che scende sulla fascia di competenza e calcia, la sfera sfiora il palo. Carboni mette un bel cross, Pohjanpalo stacca di testa e sfiora il palo, Venezia che continua ad attaccare. Pohjanpalo!

La sblocca il Venezia! Candela in mezzo per il centravanti che trova la rete numero quattordici in campionato. Tessmann sbaglia tutto con un passaggio suicida, Ionita serve Diaw che calcia sul portiere avversario. Johnsen crossa in mezzo con Candela che ci prova di tacco, libera la difesa del Modena. Gara molto combattuta fino ad ora, manca pochissimo alla fine della prima frazione di gioco. La prima frazione di gioco termina con il Venezia avanti grazie alla rete siglata da Pohjanpalo, per il Modena grande occasione con Diaw che calcia addosso a Johnsen.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VENEZIA MODENA, SECONDO TEMPO:

Andersen ci prova su punizione, Gagno respinge la minaccia. Pohjanpalo! Raddoppia il Venezia! Il centravanti allarga per Zampano che a sua volta serve Andersen. Quest’ultimo serve Johnsen che serve una sfera da spingere solo in rete al compagno di reparto. Pohjanpalo! Ancora lui! Strepitosa tripletta per il centravanti del Venezia! Tessmann lancia il centravanti che controlla la sfera e con un tocco sotto supera Gagno chiudendo definitivamente il match. Calcio di rigore a favore del Venezia!

Pergreffi tocca con il braccio, sul dischetto Pohjanpalo a caccia del poker personale. Non sbaglia il centravanti che trova il poker personale! Dieci minuti alla fine della sfida tra Venezia e Modena, partita che non ha più nulla da dire con Pohjanpalo che ha siglato ben quattro reti contro un Modena sparito dal campo. Zampano! Arriva il pokerissimo dei padroni di casa! Zampano riceve la sfera punta Pergreffi e la piazza sotto la traversa, gran gol a completare la festa. Tre i minuti di recupero. Termina il match, vince il Venezia che ora spera nei play-off.

VIDEO VENEZIA MODENA, IL TABELLINO

Venezia (3-5-2): Joronen; Hristov (83’ Modolo), Svoboda, Carboni; Candela (76’ Ciervo), Andersen (76’ Busio), Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo (83’ Novakovich), Johnsen (76’ Pierini) A disp.: Bertinato, Neri, Cheryshev, Ceppitelli, Sverko, Milanese. All.: Vanoli

Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (54’ Ponsi); Magnino, Gerli, Armellino (65’ Duca); Ionita (54’ Tremolada); Strizzolo (73’ Bonfanti), Diaw (65’ Falcinelli). A disp.: Seculin, Cittadini, Mosti, Giovannini, De Maio, Coppolaro. All.: Tesser

Arbitro: Rutella di Enna

Reti: 32’, 54’, 62’ e 78’ rig. Pohjanpalo, 83’ Zampano

Ammoniti: Carboni, Svoboda, Tremolada

Angoli: 8 a 5. Recupero: 0’ p.t., 3’ s.t.

