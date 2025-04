VIDEO VENEZIA MONZA: LA SINTESI CON GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Pier Luigi Penzo il Venezia ottiene un successo importante sconfiggendo il Monza di misura per 1 a 0. Nel primo tempo i brianzoli sembrano iniziare bene la partita con un colpo di testa insidioso tentato da Pedro Pereira ma prontamente sventato da Radu verso il 5′.

I lagunari crescono e mettono in difficoltà il portiere Turati al 25′ forzandolo a deviare la punizione di Nicolussi Caviglia contro la traversa per poi essere chiamato in causa pure da Mercandalli al 29′. I biancorossi hanno intanto già effettuato una prima sostituzioni inserendo Caprari al posto dell’infortunato Keita al 27′.

Nel secondo tempo di nuovo Nicolussi Caviglia si fa vedere per i suoi al 47′ e Birindelli non combina di meglio al 48′ per gli ospiti che inseriscono Caldirola al posto di Izzo sempre per infortunio al 50′. Nel finale i Leoni Alati sbloccano il punteggio al 73′ tramite il gol firmato da Fila, bravo ad insaccare la sfera su assist di Ellertson salvo poi farsi espellere per doppia ammonizione nel recupero al 90’+6′, dopo che Turati aveva protetto il risultato da un altro spunto di Nicolussi Caviglia al 77′.

Questa vittoria spinge il Venezia ad agganciare l’Empoli a quota 24 nella classifica della Serie A 2024/2025, in attesa che i toscani sfidino il Napoli lunedì sera. Il KO costa invece carissimo al Monza che non migliora così i suoi 15 punti già posseduti prima della trentaduesima giornata ed avvicina la retrocessione rimenando sempre più sul fondo della graduatoria.

