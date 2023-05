VIDEO/ Venezia Perugia (3-2) gol e highlights: lagunari da play off

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA PERUGIA: UMBRI KO!

Il Venezia si prende una vittoria che vale per i play off, il Perugia è ormai a un passo dal baratro della retrocessione in C. Subito tegola per il Perugia, dopo appena 2′ si infortuna Struna, costretto al cambio emiliano con Angella. Il Venezia prova a fare la partita ma gli umbri sono ben chiusi, al 14′ grande chance sprecata da Pohjanpalo che calcia a lato a tu per tu con Abibi. Al 21′ si affaccia in avanti il Perugia con un colpo di testa di Casasola che sorvola la traversa ma al 26′ è il Venezia a passare: Pierini si libera di due avversari e piazza un destro a giro sotto l’incrocio dei pali. Il Perugia non riesce a reagire allo svantaggio e il Venezia continua ad attaccare: al 34′ Pierini veste i panni di assist-man e manda al tiro Andersen, col pallone che esce a lato d’un soffio. Al 39′ grande anticipo di Svoboda su Di Serio, quindi al 42′ i lagunari trovano il raddoppio. Andersen batte un corner e Carboni, con perfetta scelta di tempo, si inserisce in area e di testa batte Abibi per il 2-0. Nel recupero ammonito Curado per un fallo su Pohjanpalo.

Nella ripresa non cambia lo spartito del match con Pierini e Pohjanpalo che continuano a tenere in apprensione la retroguardia umbra. All’11’ una gran botta di Hristov, deviata da Angella, finisce d’un soffio a lato, quindi al 14′ primi cambi per il Perugia: fuori Capezzi e dentro Iannoni mentre Luperini prende il posto di Bartolomei. Al quarto d’ora arriva il tris del Venezia: scambiano in velocità Zampano e Pohjanpalo, il pallone viene servito a Ellertson che non sbaglia. Al 19′ Busio e Sverko entrano tra i lagunari al posto di Andersen e Carboni, al 20′ il Perugia accorcia le distanze con Luperini, che sfrutta un assist di Di Carmine siglando il 3-1. Il Perugia non si dà per vinto dopo aver accorciato e riesce ad avvicinarsi ancora al 33′, con un calcio di rigore trasformato da Casasola e assegnato per fallo di Hristov, ammonito nell’occasione, su Lisi. Al 43′ ancora Casasola ispira con una sponda sul secondo palo per Di Carmine che non arriva d’un soffio alla deviazione che sarebbe valsa il gol del pareggio, quindi espulso proprio Casasola che in un parapiglia generale si rende colpevole di uno spintone.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA PERUGIA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paolo Vanoli è stato espulso ma il suo Venezia ha colto un’importante vittoria: “Approccio ottimo, i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, abbiamo proposto grande calcio per un’ora, poi li abbiamo rimessi in partita ed è quello che ci è mancato oggi, nella seconda parte del secondo tempo è quello che ci manca un po’, l’ultimo pezzo, il gestire la partita. Per noi è stato un esame importante, non parlo tanto della vittoria in sé ma dell’essere continui, faccio i complimenti alla mia squadra, sapendo che incontravamo una compagine in difficoltà ma che ha fatto vedere nella ripresa che è ancora viva e lotta per salvarsi. Sull’espulsione l’arbitro ha capito male, ce l’avevo con i miei giocatori, mi sono arrabbiato e ho calciato la bottiglietta. È la prima volta che sto buono, spero riguardino le cose, mi dispiace per il gesto“.

Per il Perugia prosegue il silenzio stampa: il tecnico Fabrizio Castori sembrava avviato verso l’esonero in settimana ma il club del presidente Santopadre ha deciso di confermare la fiducia all’allenatore fino all’ultima giornata. Per riacciuffare i play out gli umbri hanno un’unica chance, vittoria all’ultima giornata e sconfitta del Brescia, fermato dal Pisa sul pari in questa penultima giornata di campionato.

