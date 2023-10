Video/ Venezia Pisa (2-1) gol e highlights: i lagunari tornano a vincere! (Serie B, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VENEZIA PISA (2-1): LA PARTITA

Il Venezia vince di fronte al proprio pubblico e conquista tre punti importantissimi, al termine di questa gara valida per l’undicesima giornata di Serie B. I tifosi giunti allo stadio Pier Luigi Penzo possono finalmente festeggiare, dopo un inizio di partita complicato. Al terzo minuto, infatti, i ragazzi di mister Aquilani conquistano un calcio di rigore grazie all’uscita sconsiderata di Bertinato, anche ammonito.Dal dischetto si presenta Valoti, che non sbaglia e fulmina il portiere. Al 24esimo i nerazzurri provano addirittura a raddoppiare, con Esteves che approfitta di un erroraccio della retroguardia avversaria, ma non riesce a centrare la porta da ottima posizione.

Al 31esimo, in occasione del primo vero squillo arancioneroverde, arriva il gol che ristabilisce l’equilibrio: Bjarkason batte un cross interessante, ma Beruatto anticipa Tessmann ed allontana. Sulla respinta, però, è pronto Pierini, che esplode un sinistro al volo meraviglioso che si infila nel sacco. Nel secondo tempo i toscani non scendono praticamente in campo, ed il Venezia prima flirta con il vantaggio prima con Ellertsson, e successivamente con Johnsen. Al 74esimo, dopo un pressing costante, il 2-1 arriva: Tessmann vede il corridoio interessante e serve sulla corsa Johnsen, che col piattone si dimostra freddissimo e fulmina il portiere avversario. Nel finale Piccinini si divora un gol.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VENEZIA PISA (2-1): TABELLINO

VENEZIA: Bruno, Candela A., Altare G., Modolo M. (dal 26′ st Dembele A.), Sverko M., Bjarkason B. (dal 17′ st Lella N.), Tessmann T., Busio G. (dal 27′ st Andersen M. K.), Ellertsson M. E., Pierini N. (dal 17′ st Johnsen D.), Pohjanpalo J. (dal 39′ st Gytkjaer C.). A disposizione: Grandi M., Purg G., Busato L., Cheryshev D., Jajalo M., Olivieri M., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

PISA: Nicolas A., Barbieri T., Leverbe M. (dal 1′ st Hermannsson H.), Canestrelli S., Beruatto P., Marin M., Veloso M. (dal 30′ st Tramoni L.), Vignato E. (dal 17′ st Piccinini G.), Valoti M. (dal 39′ st Calabresi A.), Esteves T., Mlakar J. (dal 17′ st Moreo S.). A disposizione: Campani M., Loria L., Arena A., Barberis A., Gliozzi E., Masucci G., Nagy A. Allenatore: Aquilani A..

Reti: al 31′ pt Pierini N. (Venezia) , al 29′ st Johnsen D. (Venezia), al 6′ pt Valoti M. (Pisa) .

Ammonizioni: al 3′ pt Bruno (Venezia), al 35′ st Dembele A. (Venezia) al 8′ pt Leverbe M. (Pisa), al 17′ pt Barbieri T. (Pisa), al 5′ st Hermannsson H. (Pisa), al 45’+3 st Moreo S. (Pisa).

