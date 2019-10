Video/ Venezia Salernitana (1-0): highlights e gol. Ai lagunari basta Bocalon

Pesante vittoria dei lagunari nel match al Penzo della 8^ giornata di Serie B: come si vede nel video di Venezia Salernitana, ai padroni di casa è bastata dunque la rete firmata da Bocalon al 43’ per vincere i tre punti in palio e condannare al secondo KO in stagione i granata. Massima resa con il minimo sforzo per la squadra di Mister Dionisi in questo turno, in un match che non ci ha regalato grandi emozioni, ma che è apparso comunque molto teso. Fin dalle prime battute del match sono stati i granata a prendere in mano le redini del gioco, ma i ragazzi di Mister Ventura raccolgono e creano ben poco, se si esclude un palo e una traversa di Giannetti. Al 30’ è quindi l’ex del match Bocalon a insaccare la rete ma per il Venezia, e il primo tempo termina senza altre grandi emozioni. Anche la ripresa non pare poi troppo vivace, con il Venezia che non prendere l’iniziativa e la Salernitana che va in forcing solo nei minuti finali. La difesa dei lagunari però ben resiste a questi ultimi assalti e mette in cassaforte la vittoria numero tre in stagione per la Serie B.

IL TABELLINO

Venezia Salernitana 1-0 (1-0 PT)

Reti: 43’ pt Bocalon.

Venezia: Lezzerini, Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni (40’ st Casale), Zuculini, Fiordilino, Lollo (7’ st Maleh), Di Mariano (25’ st Aramu), Capello, Bocalon. All. Alessio Dionisi A disposizione: Bruno, Vacca, Suciu, Gavioli, Caligara, Montalto, Zigoni, Simeoni, Lakicevic.

Salernitana: Micai, Karo, Migliorini, Jaroszynski, Kiyine (34’ st Jallow), Maistro (22’ st Lombardi), Di Tacchio, Firenze (17’ st Odjer), Lopez, Giannetti, Djuric. All. Gian Piero Ventura A disposizione: Vannucchi, Pinto, Kalombo, Morrone, Dziczek, Gondo.

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza. Assistenti: Marco Scatragli (sez. Arezzo) – Michele Grossi (sez. Frosinone). IV uomo: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta).

Ammoniti: Zuculini, Kiyine, Karo, Giannetti, Ceccaroni, Bocalon, Maleh, Jallow, Aramu. Angoli: 3 – 2 Recupero: 2’ pt, 5’ st.

