Video/ Venezia Sampdoria (5-3) gol e highlights: tripla di Pohjanpalo! (Serie B, 14 gennaio 2024)

VIDEO E HIGHLIGHTS VENEZIA SAMPDORIA: LA SINTESI

Venezia Sampdoria hanno regalato emozioni sin dall’inizio, con il risultato attuale favorevole al Venezia per 1-0. La rete che ha sbloccato il punteggio è stata realizzata da Pohjanpalo, il quale, eludendo un difensore avversario, è riuscito a mettere a segno un gol che ha fatto esplodere di gioia i tifosi di casa. L’azione che ha portato al gol è stata caratterizzata da abilità individuale e determinazione da parte di Pohjanpalo, il quale ha dimostrato di saper superare la difesa avversaria con abilità tecnica. Il gol ha creato un momento di festa nello stadio e ha dato al Venezia un vantaggio iniziale. Sarà interessante osservare come la Sampdoria risponderà a questo sviluppo e se riuscirà a mettere in atto una reazione per cercare di pareggiare il match. La partita è ancora aperta, e la situazione potrebbe cambiare rapidamente con ulteriori azioni e opportunità da entrambe le squadre. Il Venezia sembra determinato a sfruttare il proprio vantaggio iniziale, mentre la Sampdoria cercherà di riguadagnare terreno. Con il passare dei minuti, la partita promette di regalare ulteriori emozioni e colpi di scena.

Il primo tempo tra Venezia e Sampdoria è giunto al termine con il risultato di 2-1 a favore della squadra di casa. Dopo il pareggio temporaneo della Sampdoria con Benedetti, Pohjanpalo ha risposto con una doppietta, di cui una rete su rigore, permettendo al Venezia di ristabilire il vantaggio. La partita ha visto anche l’espulsione di un giocatore della Sampdoria, lasciando la squadra con dieci uomini in campo. Questo evento potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita, dando al Venezia l’opportunità di sfruttare la superiorità numerica nella seconda metà del match. Il primo tempo ha offerto spettacolo e emozioni con i cambiamenti repentini nel punteggio. La seconda metà del match sarà fondamentale per entrambe le squadre, e sarà interessante vedere come si svilupperà la partita e se ci saranno altri momenti chiave che influenzeranno l’esito finale.

VIDEO E HIGHLIGHTS VENEZIA SAMPDORIA, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Venezia e Sampdoria è iniziato con una spettacolare tripletta di Pohjanpalo. Il giocatore sembra essere in una giornata di forma straordinaria, mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria. La Sampdoria, dall’altra parte, sta lottando per arginare l’impatto di Pohjanpalo e trovare soluzioni per rispondere. La tripletta di Pohjanpalo è un momento significativo della partita e potrebbe influenzare notevolmente l’andamento del match. La Sampdoria dovrà trovare una risposta rapida se vuole invertire la situazione e rientrare in partita. Rimane da vedere come evolverà la partita nei prossimi minuti e se ci saranno ulteriori colpi di scena.

Venezia e Sampdoria si è conclusa con il risultato di 5-3 a favore del Venezia. Busio ha aperto le marcature, seguito dalle reti di Depaoli e De Luca per la Sampdoria. La partita è stata caratterizzata da diversi gol, dimostrando una notevole azione offensiva da entrambe le squadre. Il Venezia è riuscito a segnare cinque gol, dimostrando una performance offensiva efficace. D’altra parte, la Sampdoria ha messo a segno tre gol, cercando di restare competitiva durante la partita. Il risultato finale avrà un impatto sulle posizioni delle squadre in classifica e influenzerà la loro situazione nel contesto del campionato. Entrambe le squadre avranno ora l’opportunità di analizzare la partita e valutare le aree in cui possono migliorare per le prossime sfide.

VENEZIA SAMPDORIA, IL TABELLINO

VENEZIA: Joronen J. (Portiere), Candela A., Altare G. (dal 36′ st Dembele A.), Sverko M., Zampano F., Lella N. (dal 1′ st Ellertsson M. E.), Tessmann T., Busio G., Johnsen D. (dal 41′ st Olivieri M.), Pierini N. (dal 36′ st Svoboda M.), Pohjanpalo J. (dal 36′ st Gytkjaer C.). A disposizione: Andersen M. K., Bjarkason B., Bruno (Portiere), Cheryshev D., Grandi M. (Portiere), Modolo M., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

SAMPDORIA: Stankovic F. (Portiere), Stojanovic P., Ghilardi D., Murru N., Giordano S., Depaoli F., Yepes G. (dal 39′ st Panada S.), Ricci M., Benedetti L., Verre V. (dal 19′ st Barreca A.), De Luca M. (dal 39′ st La Gumina A.). A disposizione: Askildsen K., Conti F., Delle Monache M., Girelli S., Leonardi S., Lotjonen A., Malagrida L., Ntanda S., Ravaglia N. (Portiere) Allenatore: Pirlo A..

RETI: al 16′ pt Pohjanpalo J. (Venezia) , al 36′ pt Pohjanpalo J. (Venezia) , al 13′ st Pohjanpalo J. (Venezia) , al 29′ st Busio G. (Venezia) , al 33′ st Ellertsson M. E. (Venezia) al 30′ pt Benedetti L. (Sampdoria) , al 20′ st De Luca M. (Sampdoria) , al 27′ st Depaoli F. (Sampdoria) .

AMMONIZIONI: al 3′ pt Lella N. (Venezia), al 4′ st Sverko M. (Venezia), al 23′ st Johnsen D. (Venezia) al 41′ pt Benedetti L. (Sampdoria), al 43′ pt Verre V. (Sampdoria), al 4′ st La Gumina A. (Sampdoria).

ESPULSIONI: al 44′ pt Benedetti L. (Sampdoria).

