Video/ Venezia Spezia (1-0) gol e highlights: Pohjanpalo in rete e primo posto! (15 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA SPEZIA: VENETI DI MISURA!

Video Venezia Spezia che presenta l’anticipo di questa quinta giornata di campionato. Primo tempo molto entusiasmante con occasioni sia da una parte che dall’altra. Il primo tiro degno di nota è quello di Tessman che con il mancino impegna l’estremo difensore avversario. Poco dopo una magia di Daniele verde mette davanti la porta Antonucci che però non è veloce dell’esecuzione del tiro si fa rimontare il pallone termina in calcio d’angolo. La partita è molto vivace, tra gli uomini più attivi Bandinelli che prova a impensierire il portiere con una conclusione da fuori che però trova un Joronen pronto. Trova il goal il Venezia con il solito Pohjanpalo ma il gioco è fermo per una posizione di fuorigioco.

DIRETTA/ Venezia Spezia (risultato finale 1-0): basta un gol di Pohjanpalo! (Serie B, 15 settembre 2023)

Il direttore di gara ha ravvisata una posizione regolare di Zampano. Secondo tempo che si apre con il vantaggio del Venezia con il solito Pohjanpalo che sfrutta un’occasione capitata nei piedi di Busio che becca il palo e nella respinta con il sinistro non sbaglia il capitano della formazione di mister Vanoli. Al termine dei novanti minuti arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due formazioni negli spogliatoi con i padroni di casa che si posizionano al primo posto in classifica.

DIRETTA/ Cittadella Venezia (risultato finale 0-0): Carissoni non colpisce! (3 settembre 2023)

VIDEO GOL VENEZIA SPEZIA: IL TABELLINO

VENEZIA: Joronen J. (Portiere), Zampano F. (dal 44′ st Modolo M.), Altare G., Idzes J., Sverko M., Busio G., Tessmann T. (dal 1′ st Andersen M. K.), Lella N. (dal 16′ st Gytkjaer C.), Pierini N. (dal 16′ st Ellertsson M. E.), Pohjanpalo J. (dal 34′ st Bjarkason B.), Johnsen D.. A disposizione: Bruno (Portiere), Busato L., Cheryshev D., Dembele A., Grandi M. (Portiere), Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

SPEZIA: Dragowski B. (Portiere), Amian K., Bertola N. (dal 16′ st Elia S.), Nikolaou D., Reca A., Cassata F. (dal 25′ st Zurkowski S.), Esposito Sa., Bandinelli F. (dal 24′ st Kouda R.), Verde D., Moro L. (dal 34′ st Esposito F.), Antonucci M. (dal 34′ st Krollis R.). A disposizione: Cipot T., Corradini G., Ekdal A., Gelashvili I., Moutinho J., Pietra N., Zoet J. (Portiere) Allenatore: Alvini M..

DIRETTA/ Spezia Como (risultato finale 0-1): decide Barba, lariani corsari! (Serie B, 3 settembre 2023)

Reti: al 12′ st Pohjanpalo J. (Venezia) .

Ammonizioni: al 20′ pt Zampano F. (Venezia), al 28′ st Pohjanpalo J. (Venezia) al 18′ st Cassata F. (Spezia), al 28′ st Nikolaou D. (Spezia), al 40′ st Corradini G. (Spezia).

VIDEO VENEZIA SPEZIA: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA