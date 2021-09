Video/ Venezia Torino (1-1): highlights e gol. Brekalo e Aramu decidono il match

VIDEO VENEZIA TORINO (1-1): HIGHLIGHTS E GOL. SOLO PARI AL PENZO

E’ solo pareggio col risultato di 1-1 tra Venezia e Torino, nel posticipo della 6^ giornata del campionato della Serie A: dopo una partita davvero combattuta le due squadre si arrendono e portano a casa un punticino a testa, sempre comunque ben utile nella classifica del campionato. Esaminando ora le azioni salienti del match, va detto che al via sono ritmi abbastanza bassi al Penzo: le due formazioni appaiono guardinghe ed è solo dopo i primi dieci minuti che l’incontro si anima.

Subito un paio di attacchi a testa e presto il ritmo si alza: Okereke, Crnigoj, ma pure Sanabria sono protagonisti in questi primi minuti: al 24’ è poi colpo di scena con il gol annullato a Johnsen per fuorigioco. Un brivido per la difesa lagunare! Il Toro cerca di alzare i giri e pur dominando il campo, in varie occasioni rischia grosso: pure nulla accadete prima dell’intervallo: si torna negli spogliatoi ancora fermi sullo 0-0 sul tabellone del risultato.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ancora sono i granata a spingere con Singo, ma il Venezia difende e reagisce subito con Okereke: il Torino aspetta con pazienza il suo momento e questo arriva già al 56’ con gran gol di Brekalo su assist di Singo. Sotto di un gol i veneti si spremono alla ricerca del pareggio e questo pure arriva al 77’ della ripresa: è fallo di Dijdij (che viene espulso per doppio cartellino giallo) e calcio di rigore concesso ai padroni di casa e dal dischetto Aramu non sbaglia e beffa Milinkovic Savic.

Nel finale entrambe le squadre danno ancora il massimo per risolvere il pareggio ma la fatica comincia a farsi sentire: all’ultimo secondo Mandragora cerca l’impresa, ma il bomber si fa ipnotizzare da Maenpaa e manca il successo. Al triplice fischio è dunque 1-1 tra Venezia e Torino: nella classifica della serie A il Toro è alla nona posizione ora con 8 punti, mentre i lagunari sono solo 18^ in lista, con 4 punti all’attivo.

IL TABELLINO

VENEZIA-TORINO 1-1 (0-0)

Reti: nel st 11′ Brekalo, 33′ Aramu (rig.).

Venezia (4-4-2): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg (19 st Ebuhei), Busio (41′ st Fiordilino), Vacca (37′ st Ampadu), Kyine, Crnigoj (19′ st Aramu), Okereke, Johnsen (41′ st Henry) (91 Neri, 3 Molinaro, 8 Tessmann, 9 Forte, 13 Modolo, 18 Heymans, 42 Peretz). All.: Zanetti.

Torino: (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Bremer, Rodriguez, Djidji; Singo (26′ st Vojvoda), Pobega (26′ st Mandragora), 10 Lukic, 15 Ansaldi, Brekalo (33′ st Zima), Linetty (12’st Baselli), Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 24 Verdi, 25 Kone, 70 Warming, 88 Rincon, 99 Buongiorno). All.: Juric.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Recupero: 1′ e 4′.

Espulsi: Djidji per somma di ammonizioni. Ammoniti: Pobega per gioco falloso, Milinkovic-Savic e Ampadu per comportamento non regolamentare.

