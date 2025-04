VIDEO VENEZIA TRIESTE, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al palasport Giuseppe Taliercio la Reyer Venezia surclassa la Pallacanestro Trieste vincendo per 103 a 71. Nel primo tempo gli orogranata iniziano con il turbo inserito spiazzando gli avversari di turno che si trovano così a dover rincorrere per recuperare addirittura sedici punti di distacco.

DIRETTA/ Cremona Trento (risultato finale 86-89): gran rimonta trentina! (13 aprile 2025)

Gli alabardati sembrano quantomeno provare a sistemare i tanti problemi vissuti in avvio di partita sebbene si ritrovino a perdere pure questo parziale, anche se in modo decidamente più contenuto. Al rientro dagli spogliatoi sul parquet dall’intervallo per il secondo tempo la storia del match si ripete ed i Leoni Alati sprintano ancora per fare il vuoto alle loro spalle dato che gli alabardati si rivelano incapaci di rispondere a dovere.

DIRETTA/ Venezia Trieste (risultato finale 103-71): vittoria della Reyer! (Lega A basket, 13 aprile 2025)

Nel finale nessuno dei protagonisti in campo si smentisce e la squadra di coach Spahija non offre possibilità di rimonta agli uomini di coach Christian. Ai biancorossi non sono stati sufficienti i 17 punti messi a segno da Markel Brown, miglior realizzatore della serata. Pur peccando in ambito disciplinare, 20 a 12 i falli personali, i veneti hanno comunque dominato a rimbalzo, 56 a 41 totali, perso meno palle, 8 a 11, e ne hano rubate un numero maggiore rispetto ai friulani, 6 a 2.

La vittoria consegna alla Reyer Venezia due punti che le garantiscono di ragiungere quota 30 nella classifica della Lega A di basket stagione 2024/2025. Il KO per la Pallacanestro Trieste riduce pure le distanze dai diretti rivali della ventiseiesima giornata, rimasti appunto bloccati a 32 punti.

Diretta/ Sassari Tortona (risultato finale 87-82): successo casalingo, che gara! (13 aprile 2025)

VIDEO VENEZIA TRIESTE: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS