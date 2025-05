VIDEO VENEZIA VIRTUS BOLOGNA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Palasport Giuseppe Taliercio di Venezia la Reyer riesce a prolungare la serie vincendo per 89 a 82 gara 3 contro la Virtus Bologna. Nel primo tempo gli orogranata si rendono protagonisti di una partenza importante che permette loro di prendere immediatamente in mano il controllo delle operazioni e l’andamento della partita, tanto che le Vu Nere si vedono costrette a darsi parecchio da fare per rimontare subito e provare a tenere il passo.

DIRETTA/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 89-82): la Reyer prolunga la serie (gara-3, 23 maggio 2025)

Gli sforzi compiuti dagli emiliani con il passare dei minuti appaiono quasi tangibili nonostante i Leoni Alati facciano loro anche il parziale successivo, in maniera tale da accrescere lievemente il distacco prima del riposo. Nel secondo tempo gli uomini di coach Ivanovic ricominciano con un piglio differente in confronto a quanto ammirato in apertura di gara e cercano di mettere in difficoltà la formazione allenata da coach Spahija che contiene i danni a modo suo, senza neanche perdere molto rispetto al vantaggio maturato fino a qualche istante prima.

DIRETTA/ Trieste Brescia (risultato finale 70-80): rimonta che vale il 2-1! (22 maggio 2025)

Nel finale i lagunari riprendono il comando del match assicurandosi l’ultimo quarto e cancellando così le speranze di rimonta avversarie. Questa vittoria permette alla Reyer Venezia di continuare a sognare le finali playoff valide per lo Scudetto 2024/2025 mantenendo ancora viva la serie. Il KO rallenta invece la corsa della Virtus Bologna che conduce in ogni caso per 2 a 1 ed è di conseguenza ad un solo successo dal passaggio del turno.

REYER VENEZIA – Casarin, Wiltjer, Ennis, Fernandez, Moretti, Kabengele, Munford, Lever, McGruder, Parks, Simms, Wheatle, Tessitori. Coach: Spahija.

DIRETTA/ Milano Trento (risultato finale 107-79): Olimpia in vantaggio nella serie! (22 maggio 2025)

VIRTUS BOLOGNA – Accorsi, Belinelli, Morgan, Clyburn, Mouhamet, Cordinier, Taylor, Pajola, Akele, Polonara, Shengelia, Hackett, Zizic. Coach: Ivanovic.

VIDEO VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS