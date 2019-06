Video/ Venezuela Perù (0-0) highlights, pari nel match di esordio (Copa America)

All’Estadio do Gremio di Porto Alegre esordio non memorabile nella Copa America 2019 in Brasile per Venezuela e Perù. Esce fuori un pari senza reti in cui i peruviani possono dire di aver cercato con maggior caparbietà il gol, ma le parate di Wuilker Farinez hanno permesso alla Vinotinto di ottenere un punto prezioso. Il Perù troverebbe già al 7′ del primo tempo il gol del vantaggio con Christofer Gonzales, ma la review al VAR individua un fuorigioco che rende vana l’azione. Si va avanti col Perù maggiormente incisivo e Farinez che dice di no con riflessi pronti ad Advincula e Guerrero, ma è al 44′ che il portiere venezuelano si supera su una conclusione a centro area di Cuevas.

LA RIPRESA

Venezuela troppo timido in avanti, la scossa prova a darla Rondon al 2′ del secondo tempo con una conclusione potente che finisce di poco a lato, col portiere peruviano Gallese che non sarebbe potuto intervenire. Al 14′ ancora Vinotinto in avanti con Jefferson Quintero che spara alto da posizione interessante all’interno dell’area di rigore, poi è il Perù a prendere di nuovo in mano il gioco, anche perché dal 29′ il Venezuela è un dieci uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di Luis Mago. Al 32′ è ancora Wuilker Farinez a salvare la Vinotinto, opponendosi a una zampata velenosa di Edison Flores, poi la pressione del Perù, anche nei 5′ di recupero segnalati dall’arbitro, non porta frutti e la Copa America delle due squadre inizia con un punto per parte.

VIDEO VENEZUELA PERU’, HIGHLIGHTS





