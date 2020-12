Video/ Verona Cagliari (1-1): highlights e gol. Zaccagni e Marin al Bentegodi!

VIDEO VERONA CAGLIARI (1-1): LA PARTITA

E’ pareggio per 1-1 tra Verona e Cagliari nella 10^ giornata della Serie A, occorsa solo ieri tra le mura del Bentegodi. Nel lunch match che ha lanciato il turno domenicale, come si vede nel video di Verona e Cagliari, la compagine di Juric spreca una bella occasione e fa suo un solo punticino contro i sardi, pur dopo una sfida ricca di buon gioco e giocata a grande ritmo. Venendo alle azioni salienti della partita, va detto che fin dal via sono grandi emozioni in campo: subito il Verona parte all’attacco e al 9’ minuto Di Carmine trova il gol, successivamente annullato al Var per fuorigioco. La squadra veneta comunque non si arrende e dieci minuti dopo trova il vero vantaggio con Zaccagni, che firma 1-0 ben sfruttando l’assist di Faraoni. Il Cagliari prova a reagire con Pavoletti (il pallone viene respinto in maniera fortuita da Faraoni), ma null’altro arriva prima dell’intervallo. Nel secondo tempo sono ancora ritmi molto alti in campo al Bentegodi: il Cagliari rialza subito la testa e tempo pochi minuti tutti i rossoblu sono in pressing alla difesa dell’Hellas. Su azione insistita, il gol non tarda ad arrivare: al 48’ Marin firma il gol del 1-1 per il Cagliari, beffando Silvestri sull’angolo dello specchio. La squadra di Di Francesco però non pare soddisfatta e con Pavoletti trova un paio di preziosissime occasioni da gol entro il 66’. Cominciano ad arrivare i primi cambi e il gioca naturalmente si spezzetta, pur non perdendo di vigore: anzi segnaliamo al 69’ l’ottima occasione da gol di Salcedo Mora, come pure pochi minuti dopo di Favilli. Pure il risultato non si sblocca ulteriormente e al triplice fischio finale è solo 1-1 tra Verona e Cagliari.

IL TABELLINO

VERONA-CAGLIARI 1-1

RETI: 21′ Zaccagni (V), 48′ Marin (C)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze (55′ Salcedo), Veloso, Lazovic (55′ Lovato); Barak, Zaccagni (67′ Colley); Di Carmine (67′ Favilli). All. Juric

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli (83′ Lykogiannis); Marin (83′ Oliva), Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (90’+1 Tramoni); Pavoletti (76′ Cerri). All. Di Francesco

Ammoniti: Ceccherini (V), Salcedo (V)

VIDEO VERONA CAGLIARI, HIGHLIGHTS E GOL





