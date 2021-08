Video/ Verona Catanzaro (3-0) highlights e gol. Tutto facile per gli scaligeri

Il Verona regola senza grandi difficoltà il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia grazie alle reti siglate da Gunter, Fazio, autogol, e Lazovic. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. La prima occasione è del Verona, Miguel Veloso pesca in area Zaccagni che si gira e tira, palla fuori di pochissimo. Bella iniziativa di Barak che serve Zaccagni, ottima la chiusura di Martinelli. Cross di Miguel Veloso troppo lungo per tutti. Federico Vazquez prova la conclusione, la sfera non trova la porta. Azione personale di Gunter che serve un pallone d’oro a Barak, da solo contro Branduani cicca incredibilmente la sfera. Miguel Veloso pesca Lazovic in area, il tiro al volo dell’esterno per poco non trova la porta. Gunter! La sblocca il Verona! Bellissimo calcio d’angolo battuto da Miguel Veloso, Gunter impatta di testa e trafigge Branduani. Fazio la mette nella sua porta, raddoppia il Verona! Iniziativa personale di Cancellieri che scende sulla fascia e crossa, deviazione sfortunata di Fazio.Bel tiro di Barak da fuori area, Branduani blocca in due tempi. Lazovic! La chiude il Verona! Su punizione l’esterno d’attacco piega per la terza volta Branduani mettendo in ghiaccio la partita. Il tiro ha sorpreso l’estremo difensore del Catanzaro. Antonio Cinelli da fuori area non trova lo specchio. Termina la prima frazione di gioco, tutto facile per il Verona.

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol: tris Verona al Catanzaro, ok anche il Cagliari

SECONDO TEMPO

Cancellieri lanciato in area, bravo Branduani a respingere. Porcino pesca Verna in area, quest’ultimo in spaccata la mette alta. Porcino! Il calciatore spreca da solo contro Pandur! Vandeputte in contropiede entra in area di rigore e chiama alla difficile parata Pandur. Catanzaro che avrebbe meritato il gol. Magnani prova a pescare Kalinic che sbaglia il controllo decisivo. Ilic trova Di Carmine che allunga per Zaccagni, Branduani salva. Di Carmine in area a botta sicura, salva Branduani. Termina il match, il Verona piega senza problemi il Catanzaro.

DIRETTA/ Cagliari Pisa (risultato finale 3-1): sardi ai sedicesimi di Coppa Italia

IL TABELLINO

Reti: 23′ pt Günter, 33′ pt Fazio (aut), 41′ pt Lazovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter (dal 22′ st Magnani), Ceccherini; Cancellieri (dal 32′ st Ilić), Veloso, Tameze (dal 22′ st Hongla), Lazovic; Barak (dal 22′ st Casale), Zaccagni; Kalinic (dal 32′ st Di Carmine). A disposizione: Borghetto, Berardi, Amione, Cetin, Bessa, Frabotta, Ragusa. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando (dal 23′ st Bearzotti), Vandeputte, Cinelli (42′ st Risolo), Carlini (42′ st Schimmenti), Gatti (dal 1′ st Porcino); Bombagi (dal 1′ st Verna), Vazquez. A disposizione: Mittica, Tentardini, De Santis, Ortisi, Welbeck, Megna. Allenatore: Alberto Villa.

DIRETTA/ Verona Catanzaro (risultato finale 3-0): Scaligeri sul velluto Coppa Italia

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Cecconi (Sez. AIA di Empoli), Sechi (Sez. AIA di Sassari)

CLICCA QUI PER IL VIDEO VERONA CATANZARO, da sportmediaset

LEGGI ANCHE:

VIDEO / Milan Inter (2-3): highlights e gol. Spalletti felice: grande personalità!Video/ Catania Paganese (6-0): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)Video/ EntellaTernana (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 2017-2018 4^giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA