Video/ Verona Cittadella (3-0): gol e highlights, Hellas in Serie A

L’ascensore del Verona non si ferma: negli ultimi 5 anni solo promozioni e retrocessioni per la formazione scaligera, rigorosamente dalla Serie A alla Serie B e viceversa. Stavolta i gialloblu vanno di nuovo verso l’alto, grazie a una straordinaria rimonta contro un Cittadella che, dopo il successo per 2-0 dell’andata, aveva accarezzato il primo salto nella massima serie della sua storia: il video di Verona Cittadella ci racconta queste emozioni. Il Verona ha infatti sfoderato una prestazione maiuscola, attaccando praticamente dal primo all’ultimo minuto. In una prima frazione di gioco praticamente senza occasioni da gol per gli ospiti, gli scaligeri passano in vantaggio al 27′ grazie a Zaccagni, con un’imbucata perfetta di Di Carmine che lo porta a tu per tu col portiere avversario Paleari. Che come nel match d’andata si rende protagonista di alcune parate importanti. Resta però da giocare ancora un’ora e il Cittadella prova ad alzare la diga, in un match nervoso, come ogni finale che si rispetti e che fa registrare diversi ammoniti. Nel finale di primo tempo due ottime occasioni per Di Gaudio ma il raddoppio non arriva.

VIDEO VERONA CITTADELLA: IL SECONDO TEMPO

Stesso copione nel secondo tempo ma la svolta arriva al 17′ con l’espulsione di Parodi, ingenuo nel rovinare in scivolata su Vitale, rimediando il secondo cartellino giallo. In superiorità numerica il Verona ci crede, Aglietti inserisce Pazzini e al 24′ arriva il raddoppio, con Di Carmine che insacca con uno spettacolare colpo di tacco su cross teso di Vitale. Cittadella in ginocchio e definitivamente al tappeto al 32′, con Proia a sua volta espulso per un fallo su Henderson che gli costa la doppia ammonizione. Il sigillo alla partita lo mette Laribi al 38′, lanciato in profondità da Pazzini e capace di insaccare dopo aver scartato anche Paleari. Finisce 3-0 dopo 6′ di recupero in un Bentegodi in festa.

VIDEO VERONA CITTADELLA: GOL E HIGHLIGHTS





