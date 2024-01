Video/ Verona Empoli (2-1) gol e highlights: Ngonge decide la sfida! (Serie A, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI HELLAS VERONA EMPOLI: LA SINTESI

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi l’Hellas Verna supera l’Empoli per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Baroni partono subito fortissimo riuscendo infatti a passare immediatamente in vantaggio verso il 3′ grazie alla rete messa a segno da Djuric, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Duda. Gli ospiti guidati dal tecnico Andreazzoli replicano già intorno al 5′ con un’incursione pericolosa di Shpendi fermata in maniera provvidenziale da Magnani.

I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani vanno a caccia dell’eventuale pareggio affidandosi alle sortite offensive di Gyasi al 19′, Cambiaghi al 22′, Grassi al 34′ ma rischiano anche qualcosa sul tiro di Ngonge respinto da Luperto al 31′. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ed infatti i gialloblu trovano anche il gol del raddoppio al 58′ per merito di Ngonge, protagonista di un’azione in solitaria premiata pure da una deviazione. Nell’ultima parte dell’incontro gli azzurri tengono vive le speranze di rimonta accorciando le distanze al 64′ con il gol siglato da Zurkowski di testa su cross dalla destra di Bereszynzki ma non sfruttano poi a dovere la superiorità numerica acquisita dall’87’ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Duda.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Duda, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Coppola e Tchatchoua da un lato, Zurkowski, Cambiaghi e Cancellieri dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Verona di salire a quota 17 nella classifica della Serie A mentre l’Empoli non si muove, rimanendo fermo a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI HELLAS VERONA EMPOLI: IL TABELLINO

Hellas Verona-Empoli 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 3′ Djuric(V); 56′ Ngonge(V); 64′ Zurkowski(E).

Assist: 3′ Duda(V); 56′ Serdar(V); 64′ Bereszynski(E).

VERONA (4-2-3-1) – Montipò, Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig, Duda, Folorunsho, Ngonge, Suslov, Serdar, Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Henry, Cruz, Saponara, Dawidowicz, Cabal, Charlys, Mboula, Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni.

EMPOLI (4-3-3) – Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace, Fazzini, Grassi, Maleh, Gyasi, Cambiaghi, Destro. A disposizione: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Zurkowski, Corona, Indragoli, Sodero. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 58′ Zurkowski(E); 69′, 87′ Duda(V); 77′ Coppola(V); 78′ Cambiaghi(E); 82′ Tchatchoua(V); 90’+1′ Cancellieri(E).

Espulsi: 87′ Duda(V).

