Video/ Verona Empoli Primavera (0-0) highlights: un punto a testa! (7 OTTOBRE 2023)

Empoli Verona Primavera, il punteggio si manteneva sul 0-0 dopo venti minuti di gioco. Tuttavia, uno dei momenti più significativi è stato l’occasione creata da Sodero dell’Empoli, che ha aggiunto una scintilla di eccitazione alla partita. Mentre il risultato rimaneva in equilibrio, l’occasione di Sodero ha evidenziato la determinazione dell’Empoli a cercare la via del gol. Gli spettatori avranno sicuramente apprezzato la vivacità di questo momento, con la speranza che potesse essere il preludio a ulteriori emozioni nel corso della partita. Questi primi venti minuti hanno fissato una prospettiva intrigante per l’incontro tra Empoli e Verona Primavera, con l’Empoli che cercava di sfruttare al meglio le opportunità in attacco. La partita, pur mantenendosi sullo 0-0, aveva già offerto momenti emozionanti grazie all’azione di Sodero.

Verona e Empoli Primavera, il punteggio rimaneva bloccato sul 0-0, ma un momento significativo è stato creato da Gaj dell’Empoli, che ha avuto un’occasione chiave. Nonostante il risultato ancora fermo al pareggio, l’opportunità generata da Gaj ha portato un tocco di eccitazione al campo. Gli spettatori avranno sicuramente tenuto il fiato mentre l’Empoli cercava di sbloccare la situazione con determinazione e precisione. Questi ultimi venti minuti del primo tempo hanno sottolineato l’equilibrio della partita e l’abilità delle squadre nel creare opportunità. La speranza era che l’Empoli, con l’impeto di Gaj, potesse capitalizzare nelle fasi successive e portare cambiamenti significativi al punteggio.

Verona e Empoli Primavera, il punteggio si manteneva sul 0-0, ma un momento degno di nota è stato creato da Patane del Verona, che ha avuto un’occasione chiave. Nonostante il risultato ancora bloccato, l’opportunità generata da Patane ha aggiunto un elemento di suspense e anticipazione al campo. Gli spettatori, in attesa di vedere quale squadra sarebbe riuscita a prendere il controllo della partita, avranno seguito con interesse l’azione di Patane. Questi primi venti minuti del secondo tempo hanno mantenuto alta l’attenzione, con il Verona e l’Empoli Primavera che cercavano entrambi di sbloccare il punteggio. La determinazione di Patane ha reso la partita ancora più imprevedibile, con l’entusiasmo che cresceva tra i tifosi delle due squadre.

Verona e Empoli Primavera, il punteggio si è concluso sullo 0-0, ma sul finale El Biache dell’Empoli ha avuto un’occasione chiave che avrebbe potuto decidere la partita. Nonostante il risultato in parità, l’opportunità creata da El Biache ha generato un momento di grande tensione. Gli spettatori si sono trovati sul filo del rasoio, sperando che l’Empoli potesse sfruttare questa occasione e portare a casa la vittoria. Questi ultimi venti minuti hanno visto entrambe le squadre lottare con determinazione per ottenere il vantaggio, ma il risultato finale di 0-0 sottolinea l’equilibrio della partita. L’occasione di El Biache ha aggiunto un tocco di dramma agli istanti conclusivi, mantenendo alta l’emozione fino all’ultimo fischio dell’arbitro.

VERONA: 94 Toniolo 4 Dalla Riva (64′ Dentale) 5 Nwanege 7 Patanè (88′ Agbonifo) 10 D’Agostino (cap) 11 Diao Balde (88′ Vermasan) 19 De Battisti 25 Doucure 28 Corradi 77 Pavanati (82′ Szimionas) 80 Cisse A disposizione: 1 Ravasio 8 Ventura 9 Dentale 17 Agbonifo 18 Szimionas 29 Minnocci 30 Valenti 37 Trevisan 42 Fagoni 83 Eyeh 98 Vermasan Allenatore: Paolo SAMMARCO

EMPOLI: 40 Stubljar 16 Stassin (64′ Dragoner) 28 Indragoli (cap) 55 Mannelli 2 Gaj 37 Kaczmarski (58′ Vallarelli) 6 Bacci 27 Barsi 10 Sodero (58′ Nabian) 96 El Biache (46′ Barsotti) 9 Corona (84′ Ansah) A disposizione: 1 Seghetti 3 Majdandzic 8 Stoyanov 11 Bocci 15 Falcusan 17 Ansah 29 Tosto 80 Vallarelli 87 Nabian 98 Dragoner 99 Barsotti Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

AMMONITI: 31′ Stassin (E) – 44′ Mannelli (E) – 79′ Nwanege – 94′ Dragoner (E)

