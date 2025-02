VIDEO VERONA FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi l’Hellas Verona sconfigge in extremis per 1 a 0 la Fiorentina sovvertendo il pronostico della vigilia. Nel primo tempo i toscani non concretizzano in apertura di gara con la giocata di Kean disinnescata prontamente dall’attento portiere Montipò al 4′.

Nemmeno l’estremo difensore ospite De Gea si fa quindi trovare impreparato al 23′ in occasione della conclusione dalla distanza provata in questo caso da Sarr per i gialloblu. Nel secondo tempo i veneti tempo tentano di dominare l’avvio di ripresa dimostrandosi tuttavia imprecisi al 56′ con uno spunto interessante ma poco efficace di Livramento.

Nel finale i gigliati perdono Kean, portato via in barella, a causa di un infortunio inserendo così Richardson al suo posto verso il 67′. Gli scaligeri non centrano il bersaglio di testa al 70′ con Dawidowicz ed è Bernede, complice un rimpallo favorevole, a realizzare il gol del successo per gli uomini di Zanetti in pieno recupero al 90’+6′.

L’arbitro Marco Di Bello, dalla sezione di Brindisi, è ricorso al cartellino giallo per ammonire mister Zanetti al 38′, Duda al 40′ ed Oyegoe all’88’ da un lato, Folorunsho al 51′, Richardson al 70′ e Cataldi al 90’+7′ dall’altro. Grazie a questa vittoria il Verona si prende tre punti importanti ed arriva a quota 26 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre la Fiorentina deve cominciare a preoccuparsi del proprio piazzamento nelle coppe europee rimanendo infatti a 42 punti.

VIDEO VERONA FIORENTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS