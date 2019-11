Video/ Verona Fiorentina (1-0): highlights e gol, la decide l’ex Di Carmine!

Il video di Verona Fiorentina ci raccontano una gara terminata col risultato finale di 1-0, decisa da una giocata dell’ex Samuel Di Carmine. La prima grande occasione arriva al minuto 15 quando Verre è bravo a infilarsi nello spazio e a calciare di prima intenzione, Dragowski gli dice di no nonostante non abbia visto partire il pallone. Al 34esimo si fa sentire anche la squadra viola. Vlahovic viene mandato dentro l’area di rigore ma calcia troppo frettolosamente e prende in pieno Silvestri. Al 43esimo Faraoni sbaglia un gol già fatto, lisciando un pallone prezioso che gli era stato servito nell’area piccola. Al minuto 68 i padroni di casa passano in vantaggio proprio con Di Carmine che riesce a sorprendere Dragowski con una palla molto angolata. Al novantesimo ci sarebbe stata gioia anche per Stepinski che però si è visto annullare un gol per fuorigioco. E’ di certo un brutto ko per la Fiorentina che torna in difficoltò dopo un buon momento. Negli ultimi tre turni è arrivato uno solo punto. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE DICHIARAZIONI

Dopo Verona Fiorentina si prende le sue responsabilità Vincenzo Montella, che non si nasconde dietro a scuse per giustificare la brutta prestazione di oggi. Ai microfoni di Dazn: “Non abbiamo fatto una grande gara dal punto di vista tecnico e questo è evidente. La gara stava scivolando verso il pareggio fino a quando non abbiamo subito una rete su un’uscita estemporanea ma quest’anno contro il Verona hanno sofferto un po’ tutti. Qualcosa ci è mancato e penso che ci siano anche delle attenuanti. Il momento è davvero difficile. Fa male perdere, ma nella prossima partita proveremo a fare qualcosa in più”. Il tecnico parla poi dei dubbi emersi dalla difesa della sua squadra: “Preoccupato per la retroguardia? Il giusto. So che per una squadra ci sono sempre dei momenti difficili e questo lo è. Due settimane fa abbiamo perso in modo inspiegabile per l’atteggiamento. Bisogna lavorare perché ci sono dei modi di reagire. Dobbiamo tornare e conquistare i tifosi perché dopo questi due ko saranno più preoccupati e distanti“.

IL TABELLINO

Ecco il tabellino di Verona Fiorentina:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti (80’Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Di Carmine (84’Stepinski); Salcedo (73’Zaccagni). All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Caceres, Pezzella (4’pt Ceccherini); Dalbert, Benassi (76’Ghezzal), Badelj, Cristoforo, Venuti (64′ Lirola); Ribery, Vlahovic. All. Montella

