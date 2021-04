Video/ Verona Fiorentina (1-2): highlights e gol. Iachini torna a vincere!

VIDEO VERONA FIORENTINA: L’ANTICIPO DELLA 32^ GIORNATA

Nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A la Fiorentina punisce il Verona, padrona di casa col risultato di 2-1: per la Viola un bel colpo in ottica salvezza, visto che ora i gigliati sono a + 8 dal Cagliari terzultimo nella classifica del primo campionato nazionale. E per Iachini pure la prima soddisfazione da che è tornato a Firenze, come anche il terzo KO di fila per l’Hellas, pur essendo ancora in zona tranquilla della graduatoria. Venendo ora alle azioni salienti della sfida che ci ha allietato solo ieri sera al Bentegodi, va detto che al via sono proprio i padroni di casa a partire con il giusto atteggiamento: al 4’ minuto è prima chance da gol con Bessa, il cui tiro viene però abilmente intercettato dal numero 1 avversario. I gialloblu sono in pressione, mentre i gigliati (ad eccezione dello squillo di Vlahovic al 12’) fanno ben fatica nella prima parte dell’incontro. E’ infatti solo verso l’intervallo che la squadra di Iachini rialza la testa: prima qualche attacco feroce e poi al primo minuto di recupero, il rigore procurato da Bonaventura con Barak, e finalizzato da Vlahovic.

Ritornati in campo dopo l’intervallo, è ancora il Verona a rompere gli indugi e già al 50’ è gol annullato per fuorigioco a Faraoni: pure manca l’intensità che aveva caratterizzato la squadra di Juric nella prima frazione. Al 65’ ecco che è bis allora della Fiorentina, con Caceres piuttosto rapido a muoversi nella metà campo avversaria e a cogliete l’occasione per firmare il 2-0. Sono poi cambi dalla panchina e Juric prova a salvare la partita in extremis: al 72’ l’Hellas torna in partita con Salcedo, con assist di Faraoni. Pure i veneti non riescono a dare seguito allo scatto e dunque a portare in pareggio l’incontro: al triplice fischio finale è vittoria per 2-1 della Fiorentina contro il Verona.

IL TABELLINO

VERONA-FIORENTINA 1-2

RETI: 47′ pt rig. Vlahovic (F), 65′ Caceres (F), 72′ Salcedo (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (69′ Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (69′ Sturaro), Ilic (60′ Salcedo), Lazovic (79′ Kalinic); Barak, Bessa (69′ Zaccagni); Lasagna. All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (86′ Castrovilli), Biraghi (86′ Igor); Ribery (77′ Kouamé), Vlahovic. All. Iachini

AMMONITI: Bonaventura (F), Gunter (V), Sturaro (V), Kouamé (F), Martinez Quarta (F)

VIDEO VERONA FIORENTINA, HIGHLIGHTS E GOL

