Video/ Verona Fiorentina (2-1) gol e highlights: Noslin riporta avanti i suoi! (Serie A, 5 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA FIORENTINA: LA SINTESI

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi l’Hellas Verona ha la meglio sulla Fiorentina per 2 a 1 tra le mura amiche come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Scaligeri partono fortissimo e sbloccano il punteggio già al 13′ andando a segno con Lazovic, preciso nel trasformare il calcio di rigore fischiato per un fallo commesso dal portiere Christensen nei confronti di Noslin, oltre a mancare poi l’immediato raddoppio con Bonazzoli al quarto d’ora.

Diretta/ Verona Fiorentina (risultato finale 2-1): niente da fare per Belotti! (Serie A, 5 maggio 2024)

Lentamente i viola di mister Italiano sembrano guadagnare campo ed acquisire maggiore convinzione come dimostrano le chances fallite da Barak, di testa al 18′, Castrovilli, che centra il palo al 28′, e pure da Ikone, intorno al 31′. I veneti si rivedono di nuovo con Bonazzoli al 38′ sebbene subiscano la rete del pareggio da parte di Castrovilli, raccogliendo l’assist offertogli da Nzola, al 42′. Nel secondo tempo i gialloblu ritrovano il gol del vantaggio al 59′ grazie a Noslin, il quale approfitta di un rimpallo favorevole sulla respinta corta di Milenkovic a spezzare l’iniziativa di Duda e Swiderski.

DIRETTA/ Fiorentina Cagliari Primavera (risultato finale 1-2): ribaltone con Carboni e Bolzan (5 maggio 2024)

Nel finale la compagine del tecnico Baroni si dispera quando lo stesso Swiderski non inquadra lo specchio della porta al 72′ e sul fronte opposto i Gigliati non hanno maggior fortuna con Nzola che calcia solo alto all’83’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Rapuano di Rimini ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Coppola al 47′ e Folorunsho al 79′ da un lato, Mandragora al 77′ dall’altro. Il successo casalingo conquistato nella trentacinquesima giornata di campionato assegna tre punti all’Hellas Verona che sale così a 34 punti mentre la Fiorentina rimane bloccata a 50 punti nella classifica della Serie A 2023/2024.

DIRETTA/ Inter Verona Primavera (risultato finale 3-3): emozioni fino all'ultimo istante! (4 maggio 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA FIORENTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA