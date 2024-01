Video/ Verona Frosinone (1-1) gol e highlights: gol di Suslov e Kaio Jorge, è pari (Serie A, 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA FROSINONE (1-1): LA PARTITA

Pari e patta tra Hellas Verona e Sassuolo nella sfida-salvezza del “Bentegodi” terminata 1-1: a firmare il risultato del match della 22esima giornata di Serie A sono due reti, una per tempo di Suslov e Kaio Jorge, ma le emozioni sono molte di più e alla fine il pareggio va stretto ad entrambe, grazie alle tante occasiono da gol create, anche se può accontentare gli uomini di Eusebio Di Francesco, in lieve calo di risultati, per mettere un altro mattoncino al sogno della permanenza in A. Forse meritava qualcosa di più la formazione scaligera di Marco Baroni che, tra esodo di mercato e problemi societari riesce comunque a sfoderare una prestazione gagliarda e per poco non va vicina al colpaccio che l’avrebbe portata temporaneamente fuori dalla zona retrocessione.

DIRETTA/ Verona Frosinone (risultato finale 1-1): Kaio Jorge risponde a Suslov! (Serie A, 28 gennaio 2024)

Primo tempo di marca quasi interamente veronese, tra varie occasioni e due rigori: il primo viene fallito da Duda (ipnotizzato da un Turati ancora una volta eccellente); il secondo, accordato allo scadere, vede presentarsi Suslov dagli undici metri e beffare di poco il portiere ciociaro. Ripresa con ben altro leitmotiv: ospiti pericolosi con Harroui e Kaio Jorge, poi quest’ultimo trova al 58′ la zampata del pari. La rete stappa l’incontro e non si contano le occasioni da una parte e dall’altra: ma è in chiusura di match, quando le due compagini sembrano accontentarsi, che arrivano i brividi veri: Cheddira si divora all’87’ la rete dell’1-2, imitato poi da Henry (89′) che per poco non regala tre punti d’oro agli scaligeri. Finisce 1-1: l’Hellas Verona va a quota 18 agganciando Cagliari e Udinese al terzultimo posto e sperando ancora in una salvezza che sarebbe l’impresa dell’anno; brodino invece per il Frosinone che guadagna un punto sulla zona calda e va a +5.

Diretta/ Lecce Verona Primavera (risultato finale 2-1): decidono Burnete e McJannet! (oggi 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VERONA FROSINONE (1-1): IL TABELLINO

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal (dall’88’ Vinagre), Duda (dall’81’ Dani Silva), Serdar (dal 63′ Tavsan), Folorunsho, Suslov, Lazovic (dal 63′ Henry), Noslin (dall’81’ Cruz). A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Saponara, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni

FROSINONE: Turati, Bourabia (dal 46′ Ghedjemis), Romagnoli, Okoli (dal 70′ Mazzitelli), Gelli, Seck, Barrenechea, Brescianini, Soulé (dal 90’ Monterisi), Kaio Jorge (dall’82’ Cheddira), Harroui (dall’82’ Reinier). A disposizione: Frattali, Cerofolini, Garritano, Kvernadze. Allenatore: Eusebio Di Francesco

DIRETTA/ Fiorentina Frosinone Primavera (risultato finale 1-1): pareggia Sene! (oggi 27 gennaio 2024)

Ammoniti: 31′ Harroui (F), 45’+4′ Serdar (V), 86’ Cabal (V), 91’ Mazzitelli (F).

Reti: 45’+2 rig. Suslov (V), 58′ Kaio Jorge (F).

© RIPRODUZIONE RISERVATA