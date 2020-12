Video/ Verona Inter (1-2) gol e highlights: Conte ingrana la settima (Serie A)

Il video di Verona Inter 1-2 ci racconta le emozioni della partita che ha dato ai nerazzurri la settima vittoria consecutiva in questo campionato di Serie A grazie al successo allo stadio Marcantonio Bentegodi, sul campo dell’Hellas che si è rivelato ostico anche per Antonio Conte, ma infine si dovuto inchinare alle reti di Lautaro Martinez e Skriniar nella ripresa, inframezzate dal gol di Ilic per i padroni di casa, che però non è bastato al Verona per bloccare l’Inter come in precedenza ai gialloblù era riuscito con tutte le altre big già affrontate in questa stagione. Verona Inter è stata una partita molto equilibrata e francamente non esaltante nel primo tempo, decisamente più piacevole nella ripresa, che infatti ci ha regalato i tre gol che infine hanno sancito il successo nerazzurro, per cui l’Inter passerà Natale e Capodanno a quota 33 punti, mentre il Verona si gode comunque un piazzamento più che onorevole a quota 20. La ripresa del campionato, fissata per domenica 3 gennaio, vedrà Inter Crotone e Spezia Verona per le due squadre che sono state protagoniste al Bentegodi.

VIDEO VERONA INTER: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Verona Inter, ecco le dichiarazioni in sala stampa dei due allenatori. Antonio Conte si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: “La notizia migliore è sicuramente avere visto una squadra quadrata, tosta, determinata. Non era facile vincere qui a Verona, mi porto dietro questa sensazione: la prova da parte della squadra tutta, che voleva con determinazione questa vittoria, su un campo difficile. Bravi anche a ricominciare dopo il gol dell’1-1. L’eliminazione dall’Europa però brucia e deve continuare a bruciare a tutti”. Queste invece le parole di Ivan Juric in conferenza stampa: “Siamo in emergenza continua. Nel primo tempo avessimo giocato meglio in avanti avremmo potuto fare di più, poi abbiamo messo diversi giocatori fuori posizione ed è normale che paghi. In questo periodo siamo andati oltre ogni aspettativa, andare avanti così sarebbe un suicidio. L’anno scorso giocavano sempre gli stessi e avevamo pochissimi infortuni. Abbiamo sbagliato la scelta dei giocatori: Benassi non ha mai giocato, abbiamo preso diversi giocatori che venivano da una lunga inattività. Il 2020 comunque è stato un bell’anno per noi. Se parlo così è perché voglio che questa società non vada giù, che continui a crescere”.

VIDEO VERONA INTER: GOL E HIGHLIGHTS