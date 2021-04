Video/ Verona Lazio (risultato 0-1) gol e highlights. Milinkovic, colpo Champions

VIDEO VERONA LAZIO (0-1): DECIDE MILINKOVIC-SAVIC

Eccoo il video di Verona Lazio, partita che si è giocata per la 30^ giornata nel campionato di Serie A. All’ultimo respiro la Lazio trova una vittoria sul campo del Verona che le permette di restare agganciata al treno Champions. Dopo 3′ Lazio subito vicina al gol con una sponda di Luis Alberto per Milinkovic-Savic che ci prova d’esterno sfiorando il palo. La Lazio fa possesso palla ma non riesce a sfondare ai 16 metri, col Verona che prova a pungere con le incursioni di Zaccagni sulla sinistra. Al 18′ Dawidowicz riesce a smorzare una conclusione di Luis Alberto, poi al 22′ arriva quella che è la prima vera grande chance della partita con Immobile che lascia scorrere un pallone e calcia di prima intenzione, colpendo un clamoroso palo a Silvestri battuto. Al 35′ si apre un buco a destra di cui approfitta Lazovic, che cerca l’inserimento di Faraoni sul primo palo: l’esterno non arriva d’un soffio all’impatto col pallone che sarebbe stato vincente.

VIDEO VERONA LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Con il video d iVerona Lazio andiamo a vedere anche quanto accaduto nel secondo tempo. La partenza della Lazio è fulminante nella ripresa e dopo 2′ Caicedo segna uno splendido gol, partendo palla al piede e piazzando la sfera alle spalle di Silvestri. La review al VAR però evidenzia una sbracciata su Magnani, che pure aveva trattenuto l’ecuadoriano, e il gol viene annullato con tanto di ammonizione per Caicedo. Al 7′ finisce alta una gran botta di Lucas Leiva dalla distanza, il Verona prova ad allentare la pressione avversaria ma non crea granché, la Lazio ci riprova al 18′ con un sinistro di Fares che si perde alto. Al 22′ nella Lazio Caicedo lascia spazio a Muriqi, con il Verona che contestualmente inserisce Ilic al posto di Veloso. L’inerzia della partita nei minuti conclusivi è tutta della Lazio e i biancazzurri trovano una vittoria meritata per quanto fatto vedere in campo: sono 4′ di recupero, al 92′ Radu avanza e calibra un cross a centro area che trova lo stacco di testa di Milinkovic-Savic: perfetta scelta di tempo del serbo che non lascia scampo a Silvestri e regala alla Lazio la quarta vittoria consecutiva in campionato.

VIDEO VERONA LAZIO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Matteo Paro, vice di Juric squalificato, commenta il match del Verona: “Sapevamo di affrontare una squadra che gioca tanto col portiere, quindi abbiamo deciso di aspettarlo, di giocare sulle seconde palle e sulla ripartenza. Ma noi è mai facile contro una squadra così attenta. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni in cui potevamo ripartire meglio, ci è mancata un po’ di qualità, ma penso che la squadra abbia fatto una bella partita contro una squadra forte, che può farti gol in molti modi e che concede pochissimo. Sul gol Radu ha messo una palla in mezzo e Milinkovic ha saltato. Magnani ha saltato in alto, Milinkovic ancora di più e abbiamo preso gol. Per vincere queste partite, contro queste squadre che lottano per la Champions e che hanno giocatori veramente forti dovevamo sfruttare meglio le ripartenze. Il gol in qualche modo lo possono trovare, per cui dispiace averlo preso al novantesimo, ma i ragazzi hanno fatto una partita di alto livello“. Massimiliano Farris, vice di Inzaghi bloccato dal Covid, commenta così la vittoria della Lazio: “Queste partite non le vinci con un singolo episodio. La squadra ha giocato con il cuore e ha interpretato la gara così come era stata preparata. Sono orgoglioso di essere qui a guidare la squadra. questa è una delle nostre vittorie in cui ci crediamo fino alla fine e non molliamo. Il mister ci è stato vicino per tutta la settimana anche se non fisicamente. L’importante è che lui e la sua famiglia stiano bene. La squadra ci ha creduto fino alla fine nonostante il Verona sia un avversario che non regala nulla. Abbiamo limitato al massimo le situazioni pericolose, giocato bene in fase di costruzione. Abbiamo fortemente voluto questa vittoria- Il gol di Milinkovic fantastico. Volevamo avere la sua fisicità sulle seconde palle, poi quando il gioco si sviluppa la sua presenza in area è una costante pericolosa. Quello che abbiamo visto è un gol classico alla Milinkovic-Savic con il terzo tempo e la spizzata. Immobile in questo momento è sfortunato. Ciro con tutto quello che ha fatto per la Lazio si fa voler bene in spogliatoio, oggi la sua prestazione è da incorniciare; è stato anche sfortunato in occasione del palo, è un ragazzo generoso. Ci mancano i suoi gol, ma siamo sicuri che in questa volata finale i suoi gol ci aiuteranno“.

