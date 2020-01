Video/ Verona Lecce (3-0): highlights e gol. Hellas straripante al Bentegodi

E’ sempre più EuroVerona con gli scaligeri che battono con un rotondo 3-0 il Lecce e si portano a 2 sole lunghezze dal gruppo delle seste (ma con una partita in meno disputata rispetto a Cagliari, Parma e Milan). Il Lecce invece ha un solo punto di vantaggio sulle tre squadre in zona B, Spal, Brescia e Genoa tutte appaiate a quota 15. Come si vede nel video di Verona Lecce, il club giallorosso si era fatto subito vedere con Lapadula che costringe Rrahmani al salvataggio a porta vuota, ma la punta dei salentini era in fuorigioco. Col passare dei minuti però il Verona prende il sopravvento a livello di controllo del gioco e passa al 19′, con Dawidowicz che sovrasta Babacar su cross da calcio d’angolo e sblocca il risultato. Al 28′ Liverani perde per infortunio il portiere titolare Gabriel e deve fare entrare in campo Vigorito. Al 34′ ecco il raddoppio degli scaligeri: stavolta è Lazovic a calibrare bene il cross per la testa di Pessina, che non lascia scampo al neo entrato numero uno gialloblu. Il primo tempo si chiude comunque con un guizzo leccese, con Majer, entrato a sua volta al posto di Lucioni, che si vede negata dalla traversa la possibilità di riaprire la partita.

VIDEO VERONA LECCE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il match si chiude definitivamente a favore di un Verona comunque a suo agio nel gestire il doppio vantaggio: al 22′ il Lecce resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Dell’Orco per doppia ammonizione, quindi entra Pazzini al posto i Di Carmine e proprio l’esperto bomber mette il sigillo sulla partita al 42′. Calcio di rigore per il Verona assegnato per un fallo commesso in uscita da Vigorito su Amrabat, dal dischetto Pazzini non sbaglia e la squadra di Juric chiude il match calando il tris.

VIDEO VERONA LECCE: GOL E HIGHLIGHTS





