Video/ Verona Milan (1-2) gol e highligths: i rossoneri espugnano il Bentegodi

VIDEO VERONA MILAN (1-2)

Verona Milan iniziano la gara a ritmi folli e molto fallosa, non c’è mai stato il tempo infatti per ragionare troppo con il palleggio del pallone e in questi casi di solito infatti la sblocca il giocatore più talentuoso della squadra. Nei rossoneri quando si parla di talento non si può non citare Leao, che dopo un lancio lungo supera il difensore con una finta e da posizione defilata riesce ad insaccare in rete. Il tiro però è stato deviato dal centrocampista Veloso, e alla fine l’arbitro decreta l’autogoal. Qualche secondo dopo ci prova anche il francese Giroud, che da solo davanti ad una porta semivuota, visto che Montipò sbaglia ad uscire. Il Milan però dorme con Gabbia che si lascia superare da Gunter che riesce a trovare la rete dell’1-1.

Le due squadre che continuano a creare gioco ma quando si arriva nella trequarti si sbaglia troppo l’ultimo passaggio, basti pensare a Leao che dopo aver smarcato Faraoni e Gunter, crossa in mezzo prendendo l’unico difensore gialloblu rimasto in area. Per qualche minuto i tifosi del Milan hanno tirato il fiato dopo che Giroud è rimasto a terra dopo aver preso una botta. L’attaccante però si rialza e può continuare il match con una palla deliziosa di Diaz che pesca in area Kalulu che però non riesce a smarcarsi e subito dopo l’arbitro fischia il fuorigioco del difensore rossonero. La prestazione di Tonali è alquanto anonima visto che Tameze ha interpretato la partita in maniera suntuosa, almeno fino al goal.

VIDEO VERONA MILAN, IL SECONDO TEMPO

Verona Milan riparte con le due squadre che non riescono a trovare il bandolo della matassa e che quindi stagnano in un pareggio che andrebbe benissimo al Verona, anche se con Faraoni ha avuto l’occasione di portarsi in vantaggio dopo che Henry recupera il pallone sulla linea di fondo rossonera.

Pareggio che invece andrebbe stretto al Milan che perderebbe un po’ di collagene dall’Atalanta e dal Napoli, il gioco dei rossoneri però non riesce a essere incisivo, sicuramente i giocatori saranno stanche dopo i numerosi impegni ravvicinati che stanno tenendo occupate le squadre impegnate nelle coppe europee.

I rossoneri riescono a vincere la gara grazie ad un goal negli ultimi dieci minuti di Sandro Tonali, il giocatore che più era sembrato in difficoltà in questa stagione riesce a trovare il goal dopo un cross rasoterra di Rebic che pesca Tonali in aerea di rigore e con tutta la lucidità del mondo il centrocampista italiano insacca alle spalle di Montipò.

La partita termina tra i fischi dei tifosi di casa che si sono visti annullare un calcio di rigore dall’intervento del var, Tomori infatti tocca con la mano nella sua area il pallone ma l’arbitro Massa ha giudicato l’intervento involontario. Sicuramente gli arbitri avranno di cui parlare nel postmatch visto che sicuramente questo episodio susciterà una polemica non da poco.

VERONA MILAN, IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze (21′ st Hongla), Depaoli; Verdi, Hrustic (9′ st Piccoli); Henry (21′ st Djuric). A disposizione: Perilli, Berardi, Chiesa, Hongla, Djuric, Piccoli, Terracciano, Praszelik, Kallon, Cabal, Sulemana.Allenatore: Bocchetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic (16′ st Pobega); Brahim Diaz (1′ st Origi), Adli (16′ st Bennacer), Leao (38′ st Thiaw); Giroud (1′ st Rebic). A disposizione: Mirante, Jungdal, Thiaw, Ballo-Tourè, Bennacer, Pobega, Bakayoko, Vranckx, Dest, Rebic, Origi, Messias. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Massa

AMMONITI: 66’ st. Magnani (V), 75’ st. Faraoni (V), 80’ st. Herndandez (M)

MARCATORI: 9′ pt aut. Veloso (V), 19′ pt Gunter (V), 36′ st Tonali (M)

