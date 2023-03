Video/ Verona Monza (1-1) gol e highlights: un punto amaro per entrambe

VIDEO VERONA MONZA 1-1

Avvio lento e noioso tra Verona Monza, due squadre che lottano ancora per lo stesso obiettivo ossia: un posto un Conference League. In questa prima frazione di gioco non si sono visti tiri in porta, anche se il ritmo è molto alto specialmente nelle zone centrali del campo. Arrivano però pochi palloni agli attaccanti, che li portano quindi a centrocampo, creando densità e ancor meno spazi. Il Monza si sta rivelando più tecnica e attenta rispetto al Verona, infatti nonostante la squadra di Palladino non abbia tirato in porta, si è resa pericolosa con un imbucata di Petagna, poi rimontato da un difensore deli padroni di casa.

Tra le due gare delle 15 forse la più soporifera poiché le due compagini pensano più a difendere e a studiare l’avversario piuttosto che trovare la via gol, cosa molto difficile per via dell’alta densità di giocatori a centrocampo che occupano tutte le vie di passaggio. Nonostante sia il Monza ad avere i giocatori più tecnici in grado di saltare l’uomo, cosa fondamentale in questo genere di partite per pensare di poter portare a casa la vittoria, è il Verona ad avere avuto l’azione più ghiotta. Azione che passa dai piedi di Duda, che smarcandosi di due giocatori, crossa in mezzo cercando la testa dell’attaccante che però non riesce ad arpionare di testa.

VIDEO VERONA MONZA, IL SECONDO TEMPO

Il the negli spogliatoi deve aver fatto davvero bene sia al Verona che al Monza. Infatti neanche il tempo di iniziare questo secondo tempo che arriva subito il gol del Verona, nel momento in cui il Monza sembrava avere il pallino del gioco. L’azione del primo goal si sviluppa sui piedi di Duda, che provando a calciare dall’altezza degli undici metri ribatte su un difensore del Monza, che favorisce Verdi e insacca alle spalle del portiere. Neanche il tempo di festeggiare che su una percussione sulla fascia di Carlos Augusto arriva il pareggio, il terzino a tutto campo brasiliano infatti crossa nel mezzo trovando i piedi di Sensi che buca il portiere avversario. Tutto da rifare adesso per il Verona che ha sciupato anche un’occasione con Faraoni.

Termina con il fischio finale da parte dell’arbitro Verona Monza, una gara che era iniziata nel modo più pigro possibile diventa una delle più belle di questo pomeriggio calcistico. Il risultato è un pareggio amaro che non aiuta nessuna delle squadre nel computo totale della stagione, sarebbe potuto andare diversamente se non fosse stato annullato il secondo gol di Sensi. Il centrocampista della squadra ospite è riuscito per la seconda volta a bucare la porta del Verona, questa volta grazie ad un’imbucata centrale che però, al review, si è dimostrato come Sensi fosse in fuorigioco e quindi niente da fare per il Monza.

VERONA MONZA, IL TABELLINO

VERONA MONZA 1-1 (0-0)

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Magnani 6 (46′ Cabal 6), Coppola 6; Faraoni 6.5 (61′ Depaoli 6), Tameze 6, Duda 6, Lazovic 6; Kallon 5.5 (46′ Doig 6), Verdi 7 (76′ Veloso sv); Gaich 5.5 (68′ Djuric sv)

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Cisse Allenatore: Marco Zaffaroni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 5.5; Izzo 6, Marì 6, Caldirola 6; Birindelli 6 (46′ Machin 6), Sensi 7 (75′ Colpani sv), Pessina 6.5, Carlos Augusto 7; Ciurria 6, Caprari 6.5 (82′ Valoti sv); Petagna 6.5.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, Carboni, Ranocchia, Antova, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Marco Piccinini.

RETI: 51′ Verdi, 55′ Sensi

Ammoniti: Coppola, Duda. Angoli: 7-2. Recupero: 0′ pt, 4′ st.

VIDEO VERONA MONZA













