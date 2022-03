Video/ Verona Napoli (1-2) gol e highlights: Osimhen rilancia gli azzurri

Il Napoli espugna il Bentegodi di Verona grazie alla doppietta siglata da Osimhen, mattatore negli highlights del video Verona Napoli 1-2. Faraoni illude gli scaligeri con il gol di testa su assist di Tameze, ma il Napoli tiene bene il campo sfiorando in più occasioni il tris. Partita molto nervosa con il Verona che ha chiuso in nove per le espulsioni di Ceccherini e Faraoni. Nella prossima mancherà anche Ilic diffidato ed ammonito. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Il primo tiro è quello di Tameze, la conclusione viene respinta in angolo. Azione nata dal cross di Caprari che ha pescato il centrocampista. Buon inizio degli scaligeri, il Napoli sta subendo la pressione degli uomini di Tudor. Ottimo taglio di Politano, Koulibaly lancia in profondità, controllo sbagliato di Politano. Di Lorenzo prova a servire Lozano con un cross, il messicano commette fallo su Sutalo. Simeone prova il tiro da circa venticinque metri ma non trova la porta. Verona che lancia per Simeone, ma è in fuorigioco.

Osimhen! La sblocca il Napoli! Assist di Politano che trova di testa l’attaccante nigeriano, Napoli avanti al quindicesimo minuto di gara. Napoli che continua ad attaccare, Osimhen per Fabian Ruiz, tiro messo in angolo. Grandissimo sinistro a giro di Fabian Ruiz, Montipò compie un grandissimo intervento ed evita il raddoppio. Barak prova il filtrante ma sbaglia la misura. Azione personale di Osimhen che entra in area e calcia, palla che non inquadra la porta. Molto movimento di Simeone che viene pescato spesso in fuorigioco. Infortunio per Depaoli che deve lasciare al campo, al suo posto entra Bessa. Altra occasione per il Napoli con Fabian Ruiz che controlla e poi calcia, palla fuori di un soffio. Termina la prima frazione di gara tra Verona e Napoli, decide al momento Osimhen.

VIDEO VERONA NAPOLI: SECONDO TEMPO

Palla per Faraoni che viene chiuso due volte da Koulibaly, la seconda in angolo. Sulla battuta chiude bene il Napoli. Tameze per Ilic, la conclusione viene murata dalla difesa del Napoli. Problemi per Ospina ad una mano dopo il fallo di Ceccherini, per ora resta in campo il colombiano. Botta alla spalla per Osimhen, che, per fortuna del Napoli, riesce a rientrare in campo. Di Lorenzo crossa e Tameze la mette in angolo. Nel Napoli entrano Insigne e Elmas per Politano e Lozano. Caprari la mette in mezzo e pesca Barak che di testa la mette alta. Gunter trascina a terra Osimhen, giallo scrosanto per il difensore. Ceccherini duro su Elmas, giallo anche per lui.

Ancora Osimhen! Raddoppia il Napoli! Assist di Di Lorenzo e per il nigeriano è un gioco da ragazzi metterla dentro. Faraoni! La riapre il Verona! Grande assist di Tameze e Faraoni di testa gela Ospina. Ennesimo cross di Tameze per Barak che viene chiuso bene da Koulibaly. Espulso Ceccherini! Fallo di mano inutile a centrocampo e secondo giallo per il difensore che lascia gli scaligeri in dieci. Giallo anche per Ilic, era diffidato e salterà la prossima, il fallo è stato su Di Lorenzo. Grande azione di Di Lorenzo che serve Elmas, salva tutto Montipò. Mario Rui ha lo spazio giusto e prende la traversa! Elmas ha l’occasione per chiuderla ma la mette alle stelle. Giallo anche per Faraoni che la tocca di mano, era diffidaro e salterà la prossima. Viene espulso nel finale Faraoni che continua a protestare. Il Napoli vince e si rilancia dopo la sconfitta contro il Milan.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic (46′ st Ilic), Depaoli (38′ pt Bessa); Barak (46′ st Cancellieri), Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Casale, Flakus, Coppola, Turra, Hongla, Praszelik, Terracciano. Allenatore: Tudor

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (18′ st Elmas), Osimhen (45′ st Petagna) (50′ st Ghoulam), Lozano (18′ st Insigne). A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Juan Jesus, Mertens, Zielinski, Ounas, Zanoli. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Doveri

MARCATORI: 14′ pt Osimhen (N), 26′ st Osimhen (N), 32′ st Faraoni (V)

NOTE: Espulso Ceccherini (V) per doppia ammonizione e Faraoni (V) dopo il fischio finale. Ammoniti: Gunter, Ceccherini, Ilic, Faraoni (V); Recupero: 2′ pt, 6′ st.

VIDEO VERONA NAPOLI





