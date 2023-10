Video/ Verona Napoli (1-3) gol e highlights: Garcia esulta con Kvara (Serie A, 21 ottobre 2023)

VIDEO VERONA NAPOLI: LA SINTESI

Video Verona Napoli ricco di emozioni. Gli scaligeri rimangono ancora a secco di vittorie casalinghe ma contro questo Napoli era difficile fare di più. Al “Bentegodi” i campioni d’Italia calano il tris e legittimano i tre punti a suon di giocate ma anche con un Meret in grande spolvero. Un risultato, quelli di 3-1 in favore dei partenopei, che guardando all’avvio di gara sembrava tutt’altro che scontato: i gialloblù, infatti, partono in modo forte e aggressivo, sfiorando il gol con un colpo di testa di Dawidowicz sugli sviluppi di calcio d’angolo. Ma dopo aver scaldato i guantoni a Montipò, è Politano a portare in vantaggio i suoi al 27′: Raspadori, pericoloso in precedenza con un paio di tiri potenti dalla distanza, pennella il cross che l’esterno azzurro deve solamente depositare in rete. Il Verona accusa il colpo, rischiando subito dopo sul tentativo di Cajuste, e affondando sul contropiede subito al 43′ e finalizzato da Kvaratskhelia, ben servito dallo stesso Politano, abile nel bruciare Magnani e segnare con il sinistro.

Diretta Cagliari Verona Primavera/ Risultato live streaming video tv: ambizioni playoff (22 ottobre 2023)

Nella ripresa gli scaligeri provano a scuotersi con il subentrato Bonazzoli, che sbatte su Meret, ma al 55′ gli uomini di Garcia calano il tris: è ancora Kvaratskhelia, lanciato in campo aperto, a concretizzare la ripartenza entrando in area di rigore e piazzando un destro vincente. I gialloblù riaprono però il match al 60′ con il neo entrato Lazovic, bravo nel raccogliere una palla vagante per concludere di potenza sotto la traversa. A questo punto l’Hellas sfrutta il buon momento e continua a rendersi pericoloso, provandoci con Djuric di testa e poi con Bonazzoli, che vede di fronte a lui un’ottima opposizione di Meret, attento anche su Lazovic in una conclusione successiva. Nel finale il Napoli addormenta la gara senza problemi e porta a casa tre punti preziosi di fronte, però, ad un buon Hellas Verona.

DIRETTA/ Verona Napoli (risultato finale 1-3): super Kvara, tris azzurro (Serie A, 21 ottobre 2023)

VIDEO VERONA NAPOLI, IL TABELLINO

VERONA: Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione (46′ Terracciano); Faraoni, Hongla, Serdar (46′ Lazovic), Doig (63′ Tchatchoua); Ngonge (46′ Bonazzoli), Folorunsho; Djuric (78′ Henry). A disposizione: Berardi, Perilli, Cruz, Joselito, Saponara, Suslov, Duda, Charlys, Coppola, Mboula. Allenatore: Baroni

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui (66′ Zanoli); Cajuste, Lobotka, Zielinski (83′ Zerbin); Politano (83′ Gaetano), Raspadori (66′ Simeone), Kvaratskhelia (77′ Lindstrom). A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Olivera, D’Avino, Ostigard. Allenatore: Rudi Garcia

Probabili formazioni Verona Napoli/ Quote: il duello, Ngonge vs Simeone (Serie A, 21 ottobre 2023)

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

MARCATORI: 27′ Politano, 44′ Kvaratskhelia, 54′ Kvaratskhelia, 60′ Lazovic

AMMONITI: Magnani, Faraoni, Bonazzoli, Lindstrom.

GUARDA VIDEO VERONA NAPOLI











© RIPRODUZIONE RISERVATA