Video/ Verona Napoli (82-88) sintesi e highlights: vittoria in trasferta!

All’AGSM Forum la Gevi Napoli Basket supera in trasferta la Tezenis Verona per 82 a 88 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati da coach Pancotto a prendere presto in mano il controllo delle operazioni chiudendo avanti sugli avversari di giornata di ben nove punti dopo i primi dieci di gioco.

I minuti scorrono sul cronometro ed i veneti invertono l’andamento del match imponendosi con un importante 31 a 22 sui campani. Nel secondo tempo pure in questa fase della partita l’equilibrio fatica a spezzarsi tra i gialloblu ed i biancazzarri sebbene i primi la spuntino per appena una tripla sfruttando al meglio il dominio a rimbalzo, ben 30 a 23 totali.

Nell’ultima parte dell’incontro i partenopei cambiano marcia e ribaltano la situazione strappando il successo con un parziale abilmente vinto per 28 a 19. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentesimo turno del massimo campionato italiano permettono a Napoli di salire a quota 25 nella classifica della Lega A di basket mentre Verona non si muove, rimanendo appunto ferma con i suoi 44 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Napoli abbia saputo meritare questo successo dopo quanto di buono fatto in apertura di gara quando era riuscita inzialmente ad imporsi sui rivali di giornata, capaci di rimontare soltanto fino al terzo quarto del match. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventuno Elijah Stewart grazie ai 21 punti messi a segno per Napoli. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Tezenis a causa del 23 a 22 nel computo dei falli commessi.

VERONA – Anderson, Cappelletti, Davis, Langevine, Simon. Panchina: Bortolani, Casarin, Ferrari, Pini, Rosselli, Sanders, Udom. Coach: Ramagli.

NAPOLI – Howard, Michineau, Uglietti, Williams, Wimbush. Panchina: Bamba, Dellosto, Grassi, Matera, Stewart, Young, Zerini. Coach: Pancotto.

