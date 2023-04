Video/ Verona Olimpia Milano (61-83) sintesi e highlights: vittoria in trasferta

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VERONA OLIMPIA MILANO: IL RACCONTO DEL MATCH

Al PalaOlimpia AGSM Forum l’Olimpia Milano supera in trasferta il Verona per 83 a 61 come vedremo nel video degli highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati da coach Messina sembrano subito in grado di prendere in mano il controllo delle operazioni dimostrandosi non solo più precisi al tiro ma anche attraverso una miglior gestione dei possessi rispetto ai padroni di casa di coach Ramagli.

I minuti scorrono sul cronometro ed i veneti tentano di correggere le incertezze mostrate in avvio provando a tenere a bada i rivali di giornata ma accorciando solo di un punto. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato sul finire della prima frazione di gioco e l’equilibrio continua a regnare con le Scarpette Rosse ad annullare quanto fatto dai gialloblu in precedenza. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi tengono a bada la Scaligera facendo loro il parziale finale per 23 a 17.

I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiseiesimo turno di campionato permettono all’Olimpia Milano di salire a quota 38 nella classifica della Lega A di basket mentre la Tezenis Verona non si muove, restando ferma nelle retrovie con i suoi 16 punti e dunque a due lunghezze dal Napoli ed aspettando l’esito della gara serale tra Victoria Libertas Pesaro e Scafati basket.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Olimpia si sia dimostrata superiore a Verona sotto diversi aspetti a cominciare per esempio dalla migliore precisione al tiro, il 44.7% contro il 36.7%, passando per il dominio a rimbalzo, 31 a 24 totali dei quali 8 a 7 in attacco e 23 a 17 in difesa. Tuttavia, i veneti hanno in generale gestito meglio il possesso se si guarda al 9 a 10 nelle palle perse ed al 7 a 5 in quelle rubate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventidue D. Hall grazie ai 15 punti messi a segno per i lombardi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Milano a causa del 16 a 15 nel computo dei falli personali.

VERONA – Anderson, Cappelletti, Davis, Langevine, Simon. Panchina: Bortolani, Casarin, Ferrari, Johnson, Pini, Sanders, Udom. Coach: Ramagli.

OLIMPIA MILANO – Baron, Melli, Napier, Shields, Voigtmann. Panchina: Baldasso, Biligha, Datome, Hall, Hines, Ricci, Tonut. Coach: Messina.

