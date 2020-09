Video/ Verona Roma (0-0): gli highlights. Nessun gol al Bentegodi! (Serie A)

Verona e Roma si dividono la posta in palio in un match che ha regalato grandi emozioni nel finale di gara. Nella compagine giallorossa spicca la panchine di Dzeko che sembra destinato alla Juventus, molto dipende anche da Milik con la Roma che aspetta l’ok definitivo del Napoli. Andiamo a scoprire ora cosa è accaduto al Bentegodi. Pedro supera Dimarco e la mette in mezzo, nessun compagno impatta la sfera. Grande azione personale di Spinazzola, il migliore in campo, con la difesa del Verona che respinge la conclusione dell’esterno. Di Carmine ci prova di testa, la sfera termina docilmente tra le braccia di Mirante preferito a Pau Lopez. Nel Verona Empereur deve lasciare il campo per infortunio alla mezzora, al suo posto c’è Lovato. Danzi prova la grandissima giocata da fuori aria, la sfera termina fuori di pochissimo. Spinazzola ancora protagonista di una bella iniziativa, sul suo cross Mkhitaryan ci arriva male. Incredibile occasione per Tupta che dentro l’area piccola calcia tra le braccia di Mirante. Nel finale di prima frazione Tameze trova la grande risposta di Mirante con la sfera che termina sulla traversa, arriva Di Carmine che calcia su Mancini!

SECONDO TEMPO

Grandissima iniziativa di Faraoni che scende sulla fascia di competenza e supera tutta la difesa giallorossa. Da posizione defilata non trova lo specchio. Pedro ci prova da fuori area ma non trova lo specchio della porta. Altra bella discesa di Spinazzola, Mkhitaryan impatta ma viene chiuso. Tameze, ex Atalanta, serve un pallone d’oro a Di Carmine che da due passi spreca tutto. Nel Verona entrano Barak e Ruegg per Tameze e Gunter. Bel tiro di Pellegrini alla mezzora, ma Silvestri vola all’angolino e salva i suoi. L’esterno Dimarco ad un passo dal gol dopo iniziativa rocambolesca. La sfera scavalca Mirante e trova prima la traversa e poi il palo. Mkhitaryan successivamente scatta in contropiede ma Lovato chiude tutto. L’ultima emozione la regala Spinazzola. L’esterno, uno dei migliori in campo, tira dai venti metri ma la sfera trova il palo. I pali e le traverse inchiodano il risultato finale tra Verona e Roma sullo zero a zero.

LE STATISTICHE

Dopo la sintesi del match andiamo a leggere la gara attraverso le statistiche. La Roma ha totalizzato ben 21 tiri totali contro gli 8 degli scaligeri. Tra i giallorossi l’assenza di un centravanti di ruolo si è fatta sentire. I tiri in porta recitano invece 3 per gli scaligeri e 4 per la compagine guidata da Fonseca. Anche il possesso palla premia i giallorossi con un 69% contro il 39% del Verona. Partita fondamentalmente molto corretta con due sole ammonizioni entrambe comminate alla compagine di Juric. Ultima curiosità riguardo i calci d’angolo, sono sei per gli ospiti e zero per i padroni di casa.

LE DICHIARAZIONI

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, a fine gara ha commentato il pareggio con il Verona. Queste alcune dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Non possiamo dire che con lui non sia diverso (si riferisce a Dzeko). Penso che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto ed è difficile avere la palla senza recuperarla. Abbiamo finito bene però. Avessimo fatto gol nel primo tempo sarebbe cambiato tutto”. Sull’assenza del bosniaco: “È stata una settimana molto difficile per lui. Ho fatto questa scelta per preservarlo”. Riguardo il falso nove: “È un sistema che mi piace. Mkhitaryan gioca molto bene da falso nove ma ci manca un attaccante. Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore”. L’esterno Davide Faraoni, ai microfoni di DAZN, si dice soddisfatto della prestazione dei suoi. Queste alcune sue parole: “Questo punto vale tanto perché abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Abbiamo dei giocatori nuovi ma devo fargli i complimenti: si sono adattati subito al nostro gioco e hanno dato tutto”. Riguardo la possibilità di ripetere la scorsa stagione: “Sarà difficile perché ripetersi è sempre difficile. Però abbiamo un gruppo forte: dovremo essere bravi noi vecchi a farli stare a loro agio”.

